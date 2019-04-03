HABER

Ayrı yaşadığı eşi tarafından boğazı kesilen kadın yoğun bakıma alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 15:52 | Son Güncelleme

Ayrı yaşadığı eşi tarafından boğazı kesilen kadın yoğun bakıma alındı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Buldan ilçesinde ayrı yaşadığı eşi tarafından boğazı kesilen kadın, hastanede yoğun bakıma alındı.

Alınan bilgiye göre, eşi A.D. (48) ile bir süredir ayrı yaşayan Y.D. (58), eşinin Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evine gitti. İkili arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Y.D, eşi A.D'yi boğazından bıçakladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından A.D. ambulansla Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan A.D'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Binlerce insanın hayalini yaşıyor! Kazancı dudak uçuklatıyor Binlerce insanın hayalini yaşıyor! Kazancı dudak uçuklatıyor
Esenler Belediyesi Başkanı Göksu: Tablolar kaçırılmıyor, sergiden geri dönüyorEsenler Belediyesi Başkanı Göksu: Tablolar kaçırılmıyor, sergiden geri dönüyor
(Özel) Hz. İbrahim Camii’ne ziyaretçi akını(Özel) Hz. İbrahim Camii’ne ziyaretçi akını
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ayrı bıçaklama kadın koca Uzaklaştırma

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

Seçim günü çok tartışılmıştı! İnceleme başlatıldı

Seçim günü çok tartışılmıştı! İnceleme başlatıldı

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı

'Komünist Başkan’dan sonra onu da paylaştı ve...

'Komünist Başkan’dan sonra onu da paylaştı ve...

YSK olağanüstü toplandı! Karar verildi!

YSK olağanüstü toplandı! Karar verildi!

Bartın'da oylar yeniden sayıldı! İşte kazanan parti...

Bartın'da oylar yeniden sayıldı! İşte kazanan parti...

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Eğitime deprem engeli! 2 gün daha tatil edildi

Eğitime deprem engeli! 2 gün daha tatil edildi

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sınıra komando takviyesi!

Sınıra komando takviyesi!

İlkbaharda kışı yaşıyorlar

İlkbaharda kışı yaşıyorlar

Otel odasında dehşet! Ayrılmayı kabul etmeyince...

Otel odasında dehşet! Ayrılmayı kabul etmeyince...

MEB LGS 2019 Başvuru Kılavuzunu yayımladı! İşte LGS son başvuru tarihi

Sınava girecek milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

Günlerdir aranan 3 yaşındaki Fatih'ten acı haber!

Günlerdir aranan 3 yaşındaki Fatih'ten acı haber!

İstanbul Havalimanı'ndan görüntüler paylaşıldı

İstanbul Havalimanı'ndan görüntüler paylaşıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.