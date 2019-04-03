Ayrı yaşadığı eşi tarafından boğazı kesilen kadın yoğun bakıma alındı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Buldan ilçesinde ayrı yaşadığı eşi tarafından boğazı kesilen kadın, hastanede yoğun bakıma alındı.

Alınan bilgiye göre, eşi A.D. (48) ile bir süredir ayrı yaşayan Y.D. (58), eşinin Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evine gitti. İkili arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Y.D, eşi A.D'yi boğazından bıçakladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından A.D. ambulansla Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan A.D'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

