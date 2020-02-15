HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ayrı yaşadığı eşine Sevgililer Günü'nde çiçek gönderdi, kabul etmeyince intihara kalkıştı

Ayrı yaşadığı eşine Sevgililer Günü'nde çiçek gönderdi, kabul etmeyince intihara kalkıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2020 15:02 | Son Güncelleme

Mersin'in Anamur ilçesinde Muhammet K. (42), Sevgililer Günü’nde gönderdiği çiçeği ve barışma teklifini ayrı yaşadığı eşi geri çevirince sitenin çatısına çıkıp intihara kalkıştı. Polisin, bir anlık dalgınlığından yararlanıp etkisiz hale getirdiği Muhammet K. hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Anamur ilçesi Saray Mahallesi Tahsin Soylu Caddesi Memurlar Sitesi'nde meydana geldi. Bir çocuk babası Muhammet K., bir yıldır ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi N.K.'ye, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde çiçek gönderip, barışma teklifinde bulundu. Ancak N.K., uzaklaştırma kararı aldırdığı eşinin hem çiçeğini hem de barışma teklifini geri çevirdi. Bunun üzerine Muhammet K., intihar etmek için sitenin çatısına çıktı.

İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sitenin çatısında bir boruya tutunarak aşağı sarkan Muhammet K.'yi ikna edebilmek için ekipler, yoğun çaba gösterdi. 1,5 saatlik çalışmanın ardından polis ekipleri, bir anlık dalgınlığından yararlandığı Muhammet K.'yi yakalayıp, etkisiz hale getirdi.

Aşağı indirilen Muhammet K. Anamur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Muhammet K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Meteorun düşme anı böyle görüntülendiMeteorun düşme anı böyle görüntülendi
İstanbul'da kaza yapan uçağın pilotuyla ilgili yeni gelişmeİstanbul'da kaza yapan uçağın pilotuyla ilgili yeni gelişme
PlayStation 5'in çıkış tarihi ertelenebilir! Bakın neden...PlayStation 5'in çıkış tarihi ertelenebilir! Bakın neden...
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mersin intihar

En Çok Okunan Haberler

İBB’nin fayton kararı faytoncu esnafını ikiye böldü!

İBB’nin fayton kararı faytoncu esnafını ikiye böldü!

Isparta uçağıyla ilgili flaş iddia: Yüzde 99 düşürüldü

Isparta uçağıyla ilgili flaş iddia: Yüzde 99 düşürüldü

İstanbul Havalimanı'nda tepki çeken görüntü

İstanbul Havalimanı'nda tepki çeken görüntü

Dikkat! Kuvvetli sağanak ve kar geliyor

Dikkat! Kuvvetli sağanak ve kar geliyor

Babil'de İrfan'ı yıkan ihanet!

Babil'de İrfan'ı yıkan ihanet!

Survivor'dan ilk görüntüler! İsyan etti

Survivor'dan ilk görüntüler! İsyan etti

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Yer: İstanbul semaları! Böyle görüntülendi

Yer: İstanbul semaları! Böyle görüntülendi

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Türkiye beşik gibi! Peş peşe depremler

Türkiye beşik gibi! Peş peşe depremler

Sokak ortasında kanlı infaz! Kurşun yağdırdı

Sokak ortasında kanlı infaz! Kurşun yağdırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bahçelievler’de yıkılan binanın ardından tedbir amacıyla boşaltılan 4 binaya giriş izni verildi

Bahçelievler’de yıkılan binanın ardından tedbir amacıyla boşaltılan 4 binaya giriş izni verildi

Can çekişen arkadaşlarını bırakıp kaçan göçmenler yakalandı

Can çekişen arkadaşlarını oracıkta bıraktılar

Cezaevi firarisi kadın, evinde yaptırdığı gizli bölmede yakalandı

Evindeki gizli bölmede yakalandı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kaza yapan uçağın kaptan pilotuyla ilgili yeni gelişme

İstanbul'da kaza yapan uçağın pilotuyla ilgili yeni gelişme

Neslican Tay’ın anısı Beşiktaş’ta yaşayacak

Neslican Tay’ın anısı Beşiktaş’ta yaşayacak

Çay paketinden uyuşturucu çıktı

Çay paketinde çıktı! Ekipler şaşkına döndü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.