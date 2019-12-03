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Ayrı yaşadığı eşini araç içinde kurşun yağmuruna tuttu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 16:58 | Son Güncelleme

Eşiyle uzun süredir ayrı yaşadığı bildirilen Deniz Baş, pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Olayın ardından Deniz Baş’ın ayrı yaşadığı eşi Merve Nur Baş cinayeti kendisinin işlediğini belirterek polise teslim olurken, annesi "Vicdanım acıdı. Oğlumun yaşında, ailesine nasıl haber vereceğim" dedi.

Olay, Antalya’nın Manavgat ilçesi Kavaklı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uzun süredir eşinden ayrı yaşayan Deniz Baş otomobille eşinin de yaşadığı kayınpederinin evinin önüne geldiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Pompalı tüfekle defalarca ateş edilen Deniz Baş’ın aracı yol üzerinde bulunan bir bahçe duvarına çarparak durdu. Olayın ardından çok sayıda polis ekibi, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi kurtarma ekibi ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralandığı belirlenen Deniz Baş, 112 sağlık ekibi tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Baş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

AYRI YAŞADIĞI EŞİ POLİSE TESLİM OLDU

Olayın ardından cinayeti kendisinin işlediğini söyleyen Deniz Baş’ın ayrı yaşadığı eşi Merve Nur Baş polise teslim olurken, olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatıldı.

Deniz Baş’ın kullandığı araç, Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Manavgat Emniyet Müdürlüğü bahçesine kaldırıldı.

KAYINVALİDE: OĞLUMUN YAŞINDA, AİLESİNE NASIL HABER VERECEĞİM

Diğer taraftan olay yerinde bulunan Merve Nur Baş’ın annesi, kızının şiddetli geçimsizlik nedeniyle uzun süredir kocasından ayrı yaşadığını belirterek, "Kızım evini terk edip bizimle birlikte yaşıyor. Ayrı olmasına rağmen sürekli kızıma eziyet ediyor. Savcılığa ve polise defalarca şikayetimiz var. Sabah gelip eşime saldırmaya kalktı. Yine otomobille evin önüne gelince kızım tüfekle ateş etti. Ama vicdanım acıdı. Oğlumun yaşında, ailesi Almanya’da nasıl haber vereceğim" dedi.

(İHA)

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Antalya cinayet

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