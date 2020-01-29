HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ayrı yaşadığı eşini bakkal dükkanında öldüren kocaya müebbet hapis

Ayrı yaşadığı eşini bakkal dükkanında öldüren kocaya müebbet hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 11:36 | Son Güncelleme

Mersin’in Erdemli ilçesinde eşini işlettiği bakkal dükkanında av tüfeğiyle vurarak öldüren kocaya, müebbet hapis cezası verildi.Eşi Ayşe Gür’ü öldüren, ardından da aynı tüfekle kendisine sıkarak intihar girişiminde bulunan koca Hasan Gür, son kez hakim karşısına çıktı.

Ayrı yaşadığı eşini bakkal dükkanında öldüren kocaya müebbet hapis

Mersin’in Erdemli ilçesinde eşini işlettiği bakkal dükkanında av tüfeğiyle vurarak öldüren kocaya, müebbet hapis cezası verildi.
Eşi Ayşe Gür’ü öldüren, ardından da aynı tüfekle kendisine sıkarak intihar girişiminde bulunan koca Hasan Gür, son kez hakim karşısına çıktı. Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık Hasan Gür, tanıklar, taraf avukatları ve Ayşe Gür’ün ailesi katıldı. Duruşmada iddia makamı mütalaasını verdi. Savcı, şahsa ’eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini talep etti.
Sanık avukatı, mütalaada aleyhe olan hususları kabul etmediklerini belirterek, "Sanığın eyleminde tasarlamanın unsurları oluşmamıştır. Dosya bir bütün olarak değerlendirildiğinde öldürme niyeti yoktur, müvekkilim barışma niyetindedir. Sanık ve Ahsen’in beyanları örtüşmektedir. Tasarlama olması için mahkemece hangi tarihte bu kararı verdiğinin belirlenmesi gerekir. Müvekkilim ani bir karar sonucu eylemi gerçekleştirmiştir. Mahkemece hukuki indirim sebeplerinden sanık lehine yorumlanması gerekir. Müvekkilime isnat edilen suçun mütalaada belirtilen şekilde değil yaptığımız savunmalar doğrultusunda müvekkilin eylemi ağır haksız tahrik altında gerçekleştirdiğinin kabulü ile lehe olan hükümlerin uygulanmasını talep ederiz" dedi.
Sanık Hasan Gür ise lehe olan hükümlerin uygulanmasını isteyerek, pişman olduğunu dile getirdi.
Müşteki avukatları da sanıktan şikayetçi olduklarını, en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.
Mahkeme heyeti, sanığa duruşmadaki tutum ve davranışlardan dolayı iyi hal indirimi uygulayarak, müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

Ayrı yaşadığı eşini bakkal dükkanında öldüren kocaya müebbet hapis

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bu sorular tuzağa düşürüyor!Bu sorular tuzağa düşürüyor!
PARTNER Ramo'nun Fatoş'u öyle bir elbise giydi ki... Göğüs dekoltesiyle yorum yağdı Ramo'nun Fatoş'u öyle bir elbise giydi ki... Göğüs dekoltesiyle yorum yağdı
Yaşlı kadın dehşeti yaşadı! O anlar saniye saniye kameradaYaşlı kadın dehşeti yaşadı! O anlar saniye saniye kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Korkulan oluyor! Her gün onlarca kişi daha ölüyor

Korkulan oluyor! Her gün onlarca kişi daha ölüyor

Esad rejimi İdlib'in en büyük ilçesini ele geçirdi!

Esad rejimi İdlib'in en büyük ilçesini ele geçirdi!

Benzin ve motorinde ikinci indirim

Benzin ve motorinde ikinci indirim

Mucize Doktor'da ölümcül virüs paniği! Ferman'dan Ali'yi yıkan haber

Mucize Doktor'da ölümcül virüs paniği! Ferman'dan Ali'yi yıkan haber

Trump 'Ortadoğu Planı'nı açıkladı

Trump 'Ortadoğu Planı'nı açıkladı

Küba ve Jamaika 7.7 ile sallandı!

Küba ve Jamaika 7.7 ile sallandı!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

İstanbul'da depremden en fazla etkilenecek yerler belli oldu!

İstanbul'da depremden en fazla etkilenecek yerler belli oldu!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ'da korkutan deprem

Elazığ'da korkutan deprem

Aksaray'da koronavirüs paniği! 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Aksaray'da koronavirüs paniği! 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Polis memuru evinde ölü bulundu

Polis memuru evinde ölü bulundu

Çanakkale’de 9 kişilik araçtan 22 mülteci çıktı

Tek tek içinden çıktılar! Şoke etti

Elazığ'daki depremin ardından Arsemia Ören Yeri kapatıldı

Depremin ardından ziyarete kapatıldı!

AFAD, Elazığ ve Malatya için toplanan bağış miktarını açıkladı

AFAD, toplanan bağış miktarını açıkladı

Adana'da yaşlı kadının halk otobüsünden düştüğü olaya ilişkin sürücü hakkında hapis istemi

Yaşlı kadın dehşeti yaşadı! O anlar saniye saniye kamerada

YTÜ'den deprem paylaşımı olay yaratan Prof. Dr. Bedri Gencer hakkında inceleme

Bedri Gencer hakkında flaş gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.