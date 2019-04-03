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Ayrı yaşadığı eşini boğazından bıçakladı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2019 16:12 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde, Yaşar D.

Ayrı yaşadığı eşini boğazından bıçakladı

Özcan DURUSOY/BULDAN (Denizli), (DHA)- DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde, Yaşar D. adlı çiftçi ayrı yaşadığı eşini boğazından bıçakladı. Ağır yaralanan kadın, tedavi altına alınırken polis, kaçan kocayı arıyor.
Olay, bugün saat 13.00 sıralarında Yeni Mahalle'de meydana geldi. Çiftçilik yapan Yaşar D.(58) ile eşi Ayşe D.(48) şiddetli geçimsizlik yaşamaya başladı. Bunun üzerine Yaşar D. evi terk etti. Çift ayrı yaşamaya başladı. Bugün öğle saatlerinde eve gelen Yusuf D. ile Ayşe D. arasında tartşma çıktı. Tartışma sırasında Yaşar D., eşini boğazından bıçaklayıp, kaçtı.
Ağır yaralı olmasına rağmen dışarı çıkmayı başaran Ayşe D., komşularından yardım istedi. İhbar üzerine eve gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Ayşe D., ambulansla Buldan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadının hayati tehlikeyi atlatamadığı bildirilirken, polis, kaçan kocayı yakalamak için arama başlattı.

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Ayrı yaşadığı eşini boğazından bıçakladı

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