HABER

Ayrı yaşadığı eşini pencereden silahla yaraladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2019 02:38 | Son Güncelleme

Elazığ'da bir kişi, boşanmak üzere olduğu eşinin yaşadığı eve giderek, pencereye çağırdığı eşini silahla vurup ağır yaraladı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da bir kişi, ayrı yaşadığı eşinin oturduğu eve giderek, pencereye çağırıp tartıştığı eşini silahla ağır yaraladı.

Alınan bilgiye göre, eşiyle boşanma aşamasında olan Aziz S, Sanayi Mahallesi Şamdan Sokak'ta bulunan bir apartmanın zemin katında oturan eşi Yadigar S. ile görüşmeye gitti.

Pencereden seslendiği eşiyle bir süre konuşan Aziz S, çıkan tartışma üzerine tabancayla 4 el ateş ettiği Yadigar S'yi ağır yaraladı.

Evde bulunan çocuklarının ihbarıyla gelen 112 Acil Servis ekipleri kadını Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırdı.

Polis ekipleri saldırının ardından kaçan Aziz S'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yaralanan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

PARTNERO araç yeniden tasarlandı! Bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi...O araç yeniden tasarlandı! Bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi...
Suriye sınırına tank ve obüs sevkıyatıSuriye sınırına tank ve obüs sevkıyatı
Gördükleri an korkuyla kaçtılar! Tam 6 ay boyunca oradaymış!Gördükleri an korkuyla kaçtılar! Tam 6 ay boyunca oradaymış!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
boşanma Elazığ silahlı saldırı

En Çok Okunan Haberler

Taksideki iğrenç olay büyük tepki çekmişti! Karar verildi

Taksideki iğrenç olay büyük tepki çekmişti! Karar verildi

Evindeki kamera sistemi söküldü! Böyle tepki gösterdi

Evindeki kamera sistemi söküldü! Böyle tepki gösterdi

İstanbul'da o günlerde toplu taşıma ücretsiz

İstanbul'da o günlerde toplu taşıma ücretsiz

'Bez Bebek'in çocuk oyuncusu genç kız oldu

'Bez Bebek'in çocuk oyuncusu genç kız oldu

100'ü aşkın kişi hastaneye koştu! İlçeyi ayağa kaldıran olay

100'ü aşkın kişi hastaneye koştu! İlçeyi ayağa kaldıran olay

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Konya'da mide bulandıran olay!

Konya'da mide bulandıran olay!

Eski müsteşar yardımcısı, ölü bulundu!

Eski müsteşar yardımcısı, ölü bulundu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gördükleri an korkuyla kaçtılar! Tam 6 ay boyunca oradaymış!

Gördükleri an korkuyla kaçtılar! Tam 6 ay boyunca oradaymış!

Domuz zannedip kardeşini öldürdü!

Domuz zannedip kardeşini öldürdü!

Adana'da korkunç kaza! Otomobil bu hale geldi: Ölü ve yaralılar var

Korkunç kaza! Otomobil bu hale geldi: Ölü ve yaralılar var

Ekipler her anını kaydetti! Suçüstü yakalandılar!

Ekipler her anını kaydetti! Suçüstü yakalandılar!

Gümüşhane'de 'Koliform bakteri' şüphesi! 118 kişi hastaneye kaldırıldı

100'ü aşkın kişi hastaneye koştu! İlçeyi ayağa kaldıran olay

Taksideki iğrenç olay büyük tepki çekmişti! Karar verildi

Taksideki iğrenç olay büyük tepki çekmişti! Karar verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.