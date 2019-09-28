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Ayrı yaşadığı eşini silahla tehdit ve darbettiği iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2019 11:40 | Son Güncelleme

Konya'da, ayrı yaşadığı eşini darbettiği ve silahla tehditte bulunduğu öne sürülen şüpheli, uzaklaştırma kararı verilerek, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - İki çocuk annesi S.T: - "Yaşadıklarımın Emine Bulut'a mı benzemesi gerekiyor? Çocuklarım annesiz kalsın istemiyorum. Bana ve aileme bir şey olmadan bize sahip çıkılsın istiyorum"

Konya'da, ayrı yaşadığı eşini darbettiği ve silahla tehditte bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan koca, uzaklaştırma kararı verilerek, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Alınan bilgiye göre, Ilgın ilçesi Ayvatdede Mahallesi'nde, 33 yaşındaki S.T, polise başvurarak, ayrı yaşadığı eşi İ.T'nin kendisini silahla tehdit ettiğini ve dövdüğünü öne sürdü.

Polis ekipleri tarafından yakalanan İ.T, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, uzaklaştırma kararı verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İ.T'nin serbest bırakılmasına tepki gösteren S.T, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşinden sürekli şiddet gördüğünü ileri sürdü.

İki çocuk annesi S.T. "Daha önce de beni darbetmesine rağmen barışırız ümidi ile darp raporu almadım. Eşimden sürekli şiddet görüyorum. Babamı telefonla aramış, 'Bundan sonra dünyanızı dar edeceğim' demiş. Annemlerin evinde yaşamama rağmen buraya baskına geldi. Beni saçımdan tutarak, darbetti. Babama ve bana silah çekti. Babam namluyu tutunca silah dağıldı, çok korktuk. Bu insan nasıl serbest bırakılabilir? Yaşadıklarımın Emine Bulut'a mı benzemesi gerekiyor? Çocuklarım annesiz kalsın istemiyorum. Bana ve aileme bir şey olmadan bize sahip çıkılsın istiyorum." diye konuştu.

Öte yandan İ.T'nin kullandığı tabancanın kurusıkı olduğu öğrenildi.

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