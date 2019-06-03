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Ayrı yaşadığı eşini silahla yaraladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2019 16:37 | Son Güncelleme

Antalya'da yaşanan olayda, hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi

Antalya'da bir kişi boşanma aşamasındaki eşini av tüfeğiyle ağır yaraladı.

Kepez ilçesi Kanal Mahallesi'nde hurdacılık yapan S.Ü. (55), ayrı yaşadığı boşanma aşamasında olduğu iki çocuğunun annesi Dilek Ü'yü konuşmak için eve çağırdı.

İkili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.Ü, Dilek Ü'yü av tüfeğiyle karnından yaraladı.

Çağrılan 112 Acil Servis ekibi tarafından özel bir hastaneye kaldırılan Dilek Ü'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Şüpheli S.Ü. gözaltına alındı. Başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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Antalya Su silahlı yaralama

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