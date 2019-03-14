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Ayrı yaşadığı eşini tahra ile öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2019 11:19 | Son Güncelleme

  Mersin'de Süleyman Etiz, bir süredir ayrı yaşadığı eşi Leyla Etiz'i tahra ile başına defalarca vurarak öldürdü.

Mersin'de Süleyman Etiz, bir süredir ayrı yaşadığı eşi Leyla Etiz'i tahra ile başına defalarca vurarak öldürdü.
Olay, Demirtaş Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süredir eşi Leyla Etiz ve 5 çocuğundan ayrı, Siirt'te yaşayan Süleyman Etiz, dün akşam saatlerinde eve geldi. Evde Leyla ve Süleyman Etiz çifti arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Süleyman Etiz, eline geçirdiği tahra ile defalarca eşi Leyla’nın başına vurdu. Leyla Etiz kanlar içinde yere yığılırken, eşi ise kaçtı.
Leyla Etiz'in çığlıklarını duyan mahalle sakinleri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Leyla Etiz'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Etiz'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsisi için Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.
Polis, katil zanlısı Süleyman Etiz'i yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü
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- Evin genel görüntüsü
- Evin içinden görüntüsü
- Kırılan kapıdan detay görüntü
- Yerdeki eşyaların detay görüntüleri
- Mahalle sakinlerinin görüntüsü
- Emniyet Müdürlüğü'nün görüntüleri

SÜRE: 01'06" BOYUT: 119 MB

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)

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