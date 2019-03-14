HABER

Ayrı yaşadığı eşini tahra ile öldürdü (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2019 17:00 | Son Güncelleme

BOŞANMAK İSTEDİĞİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ Mersin'de bir süredir ayrı yaşadığı eşi Leyla Etiz'i (48)  tahra ile başına defalarca vurarak öldüren Süleyman Etiz (58), adliyeye sevk edildi. Sabah saatlerinde merkez Toroslar ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Süleyman Etiz, cinayetten sonra evden ayrılarak adliyeye gitti.

Ayrı yaşadığı eşini tahra ile öldürdü (2)

BOŞANMAK İSTEDİĞİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ
Mersin'de bir süredir ayrı yaşadığı eşi Leyla Etiz'i (48) tahra ile başına defalarca vurarak öldüren Süleyman Etiz (58), adliyeye sevk edildi. Sabah saatlerinde merkez Toroslar ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Süleyman Etiz, cinayetten sonra evden ayrılarak adliyeye gitti. Burada polise teslim olan Etiz, daha sonra cinayet masası ekiplerine teslim edilerek, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Sorgulanan Etiz, uzun süredir ayrı yaşadığı eşinin boşanma davası açması nedeni ile tartıştıklarını, olay anında Leyla Etiz'i tahra ile başına defalarca vurarak öldürdüğünü söyledi. Emniyetteki sorgusu tamamlanan Süleyman Etiz, adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Ayrı yaşadığı eşini tahra ile öldürdü (2)Ayrı yaşadığı eşini tahra ile öldürdü (2)

PARTNERSaba Tümer'in bir de kardeşini görünSaba Tümer'in bir de kardeşini görün
Gasp suçundan aranan şahıs yakalandıGasp suçundan aranan şahıs yakalandı
Gaziantep'te zeytinyağı hırsızlarına gözaltıGaziantep'te zeytinyağı hırsızlarına gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı duyurdu: Yarından itibaren ücretsiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı duyurdu: Yarından itibaren ücretsiz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan F-35 açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan F-35 açıklaması

Üvey anne dehşeti kamerada!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Süt desteğinde yeni gelişme! Resmi Gazete'de yayımlandı

Süt desteğinde yeni gelişme! Resmi Gazete'de yayımlandı

Babası ‘boş iş’ dedi, o pes etmedi! Hiç para harcamadan ne yaptı

Babası ‘boş iş’ dedi, o pes etmedi! Hiç para harcamadan ne yaptı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uyurken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Ölümü yasa boğdu! Eşi uyandığında...

Akılalmaz olay! 10 yaşlarındaki çocuğuna araç kullandırdı, 'polisi boş ver' dedi

10 yaşlarındaki çocuğuna araç kullandırdı, 'polisi boş ver' dedi

Mersin'de tahralı dehşet! Her detayı kan dondurdu

Mersin'de tahralı dehşet! Her detayı kan dondurdu

Çöpün önündeki tabutu gören dondu kaldı!

Çöpün önündeki tabutu gören dondu kaldı!

Taksim'de oteldeki olayda ölü sayısı yükseldi

Taksim'de korkunç olay! Ölü sayısı arttı

Üvey anne dehşeti kamerada!

Üvey anne dehşeti kamerada!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.