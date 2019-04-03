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Ayrı yaşadığı eşinin boğazını kesti

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2019 14:49 | Son Güncelleme

Denizli’nin Buldan ilçesinde bir adam, ayrı yaşadığı eşinin boğazının bıçakla kesti.

Ayrı yaşadığı eşinin boğazını kesti

Denizli’nin Buldan ilçesinde bir adam, ayrı yaşadığı eşinin boğazının bıçakla kesti. Yaralı kadının durumu ciddiyetini korurken, olay sonrası kaçan adam ise her yerde aranıyor.
Edinilen bilgiye göre olay, Buldan ilçesi Yeni Mahalle’de yaşandı. İddiaya göre, aralarında bir süredir geçimsizlik olan ve ayrı yaşayan Y.D.(58), eşi A.D.’nin (48) bulunduğu eve geldi. Burada bir süre sonra ikili arasında tartışma çıktı. Evin içerisindeki tartışmanın ardından iddiaya göre Y.D, eşi A.D.’yi boğazından bıçakla kesti. Kendini evin dışına atan A.D. komşuları tarafından çağrılan ambulansla Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesine gönderildi.
Hayati tehlikesi devam eden A.D ameliyata alındı. Olay sonrası kaçan A.D. ise güvenlik güçleri tarafından her yerde aranıyor.

Ayrı yaşadığı eşinin boğazını kesti

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