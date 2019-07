Ayrı yaşadığı eşinin evinin önünde kendisine zarar verdi

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN'in Tarsus ilçesinde M.Y. (30), ayrı yaşadığı eşinin evinin önüne gidip, bıçakla kendine zarar verdi. M.Y., polis tarafından ikna edilerek hastaneye kaldırıldı.

Olay, Akşemsettin Mahallesi Muharip Gaziler Parkı yakınındaki 206 Sokak'ta meydana geldi. Ayrı yaşadığı eşinin evinin önüne gelen M.Y., elindeki bıçağı boğazına dayadı. Eşiyle barışmak istediğini söyleyen M.Y., göğüs bölgesini kesmeye başladı. Çağırılan polis ekipleri, M.Y.'yi ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık yarım saatlik çabanın ardından M.Y., sakinleştirilerek, elindeki bıçak alındı. Gelen sağlık ekibi tarafından M.Y. hastaneye kaldırıldı.

