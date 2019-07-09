HABER

Ayrı yaşadığı eşinin evinin önünde kendisine zarar verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 09.07.2019 16:34 | Son Güncelleme

MERSİN'in Tarsus ilçesinde M.Y.

Ayrı yaşadığı eşinin evinin önünde kendisine zarar verdi

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN'in Tarsus ilçesinde M.Y. (30), ayrı yaşadığı eşinin evinin önüne gidip, bıçakla kendine zarar verdi. M.Y., polis tarafından ikna edilerek hastaneye kaldırıldı.
Olay, Akşemsettin Mahallesi Muharip Gaziler Parkı yakınındaki 206 Sokak'ta meydana geldi. Ayrı yaşadığı eşinin evinin önüne gelen M.Y., elindeki bıçağı boğazına dayadı. Eşiyle barışmak istediğini söyleyen M.Y., göğüs bölgesini kesmeye başladı. Çağırılan polis ekipleri, M.Y.'yi ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık yarım saatlik çabanın ardından M.Y., sakinleştirilerek, elindeki bıçak alındı. Gelen sağlık ekibi tarafından M.Y. hastaneye kaldırıldı.

FOTOĞRAFLI

Ayrı yaşadığı eşinin evinin önünde kendisine zarar verdi

PARTNERİşte Haziran 2019 en güçlü Android telefonlarıİşte Haziran 2019 en güçlü Android telefonları
Yol kenarında bulduğu altınlar sahte çıktıYol kenarında bulduğu altınlar sahte çıktı
Hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandıHırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hakkari'deki hain saldırıda 2 asker şehit oldu

Hakkari'deki hain saldırıda 2 asker şehit oldu

Metrobüs durağı karıştı! Kavganın sebebi 'pes' dedirtti

Metrobüs durağı karıştı! Kavganın sebebi 'pes' dedirtti

İşte F.Bahçe'den Rize'ye gidecek 4 oyuncu

İşte F.Bahçe'den Rize'ye gidecek 4 oyuncu

Denizin ortasında aşka geldiler!

Denizin ortasında aşka geldiler!

Bahçeli'den Ekrem İmamoğlu'na tepki

Bahçeli'den Ekrem İmamoğlu'na tepki

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kuruyemişçide çalışan işçi 13 ay boyunca kasadan para çalmış

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

6 aydır kabusu yaşıyorlar

6 aydır kabusu yaşıyorlar

Rizeli balıkçının martı ve yunus balığı ile sohbeti izleyenleri güldürdü

Her gün denizde onu takip ediyorlar

Metrobüs durağı karıştı! Kavganın sebebi 'pes' dedirtti

Metrobüs durağı karıştı! Kavganın sebebi 'pes' dedirtti

Kopan parmağını eline alıp kahvehaneye gitti

Kopan parmağını eline alıp kahvehaneye gitti

Bursa'daki tabure cinayetine 36 yıl hapis

Bursa'daki tabure cinayetine 36 yıl hapis

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.