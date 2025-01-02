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Ayrı yaşadığı eşiyle kendini barıştırmak isteyen kanaat önderini öldürdü! İfadesiyle hayrete düşürdü

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
02.01.2025 14:50
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Şanlıurfa'da akılalmaz olay! Bir süredir eşinden ayrı yaşayan İzzettin Karadağ, kanaat önderi Mahmut Ağan ve ailesinin aracılığıyla eşiyle barıştırılmak istendi. Ağan'la yolda karşılaşan Karadağ eşiyle barıştırılmak istenmediğini düşünerek Ağan'a ateş açarak öldürdü. İfadesi ortaya çıkan cani tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrı yaşadığı eşiyle kendini barıştırmak isteyen kanaat önderini öldürdü! İfadesiyle hayrete düşürdü

Şanlıurfa'da, ayrı yaşadığı eşiyle kendisini barıştırmak isteyen kanaat önderi Mahmut Ağan’ı (68) pompalı tüfekle öldüren İzzettin Karadağ (50), tutuklandı. Karadağ ifadesinde, “Eşimle barışmak için onun ve ailesinin yanına gidecektim. Eğer eşim barışmazsa onları öldürmeyi kafama koymuştum. Yoluma çıkan Mahmut Ağan, beni durdurmak istemesi üzerine eşimle barışmamı istemediğini düşünerek o an kendime hakim olamayarak ateş edip, öldürdüm” dedi.

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KONUŞMA TARTIŞMAYA DÖNDÜ

Olay, salı akşamı Kamberiye Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen İzzettin Karadağ, uzun süredir ayrı yaşadığı eşinin kaldığı eve gitmek için yola çıktı. Bu sırada, bölgede kanaat önderi olarak tanınan Mahmut Ağan, Karadağ’ı durdurmak istedi ve aralarında barış sağlamak amacıyla konuşmaya başladı. Kısa süreli konuşma tartışmaya dönüştü.

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HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İzzettin Karadağ, paltosunun altına gizlediği pompalı tüfekle kendisine engel olmak isteyen Mahmut Ağan’a ateş edip kaçtı. Ağır yaralanan Ağan, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri, Karadağ’ı, Eyyübiye Mahallesi’nde gizlendiği eve düzenlediği operasyonla yakalayıp gözaltına aldı.

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‘BARIŞMAZLARSA ONLARI ÖLDÜRMEYİ KAFAMA KOYMUŞTUM’

Karadağ, emniyetteki ifadesinde, "Eşimle barışmak için onun ve ailesinin yanına gidecektim. Eğer barışmasa onları öldürmeyi kafama koymuştum. Ancak yoluma çıkan Mahmut Ağan, beni durdurmak istemesi üzerine eşimle barışmamı istemediğini düşünerek o an kendime hakim olamayarak ateş edip öldürdüm” dedi.

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CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Karadağ, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Şanlıurfa
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