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Ayrı yaşadığı karısını boğazından bıçaklayıp yaraladı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.04.2019 00:49 | Son Güncelleme

 DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde, çiftçi Yaşar D., ayrı yaşadığı eşi Ayşe D.'yi (48) boğazından bıçakladı.

Ayrı yaşadığı karısını boğazından bıçaklayıp yaraladı

Özcan DURUSOY/BULDAN (Denizli), (DHA)- DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde, çiftçi Yaşar D., ayrı yaşadığı eşi Ayşe D.'yi (48) boğazından bıçakladı. Ağır yaralanan ve tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesi sürerken, olay yerinden kaçan Yaşar D. ise daha sonra polise teslim oldu.
Olay, dün gündüz saatlerinde Yeni Mahalle’de meydana geldi. Çiftçilik yapan Yaşar D. ile eşi Ayşe D., şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrı yaşama kararı aldı. Bunun üzerine Yaşar D. evi terk etti. Bugün öğle saatlerinde eve gelen Yusuf D., henüz belirlenemeyen nedenle Ayşe D. ile tartıştı. Tartışma sırasında Yaşar D., eşini boğazından bıçaklayıp kaçtı.
Ağır yaralı olmasına rağmen dışarı çıkmayı başaran Ayşe D., komşularından yardım istedi. İhbar üzerine eve gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Ayşe D., ambulansla Buldan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buldan’dan kent merkezine gelen Yaşar D. ise akşam saatlerinde polis merkezine giderek teslim oldu.

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