İSTANBUL (AA) - Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zuhal Yonca Odabaş, "Kütüphane özeline baktığımızda fiziksel mekan halen varlığını devam ettiriyor. Fakat aynı zamanda sanal mekanlar da söz konusu. Artık ikisini bir arada deneyimlemeye başladık." dedi.

Salt Galata'da 55. Kütüphane Haftası Programları kapsamında "Ayrıcalıklı Mekanlardan Yaşam Alanlarına" başlıklı sunum yapan Odabaş, postmodern kütüphanelerle birlikte kütüphanenin tanımında ortaya çıkan değişikliğe değindi.

Üçüncü mekan tartışmasının ve bunun pratiklerinin de 21. yüzyıl kütüphanelerinde görülebileceğini belirten Odabaş, şunları kaydetti:

"Temel faktörlerden biri bilişim teknolojilerindeki gelişmeler. Bu gelişmelerle birlikte kitap, kaynak ve materyallerin niteliklerinde de farklılık söz konusu oluyor. Bu farklılık örgütsel yapıya ve çalışanlara da yansıyor. Postmodernizm içinde örgütsel olarak kaotik bir durum var."

Kütüphane personeli içinde bilişim teknolojileri birikimine sahip olmayanların da bulunduğunu ifade eden Odabaş, "Bu noktada 'Ne iş yapılacak? Kim bu işi yapacak?' gibi tartışmalar söz konusu oluyor, modernitenin yapmış olduğu tanımlar da bir anlam ifade etmemeye başlıyor ve işlevselliğini yitiriyor." şeklinde konuştu.