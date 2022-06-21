HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ayrılan ilk yabancı gemi Türk gemisi oldu! Rus kontrolündeki Ukrayna’nın Mariupol limanında bekliyorlardı

Ayrılan ilk yabancı gemi Türk gemisi oldu! Rus kontrolündeki Ukrayna’nın Mariupol limanında bekliyorlardı

21.06.2022 22:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rus ordusu ve ayrılıkçıların kontrolündeki Ukrayna’nın Mariupol limanından ayrılan ilk yabancı geminin, Türk kuru yük gemisi olduğu bildirildi. 26 Mayıs'ta Bulgaristan’dan Tsarevna, Dominik Cumhuriyeti’nden Azburg, Liberya’dan Smarta, Panama’dan Blue Star, Türkiye’den Azov Concord, Jamaika’dan Lady Augusta ismindeki 6 yabancı kuru yük gemisinin Mariupol limanında beklediği duyurulmuştu.

Ayrılan ilk yabancı gemi Türk gemisi oldu! Rus kontrolündeki Ukrayna’nın Mariupol limanında bekliyorlardı

Rus TASS haber ajansına göre, “Azov Concord” isimli Türk gemisinin kaptanı İvan Babenkov, geminin Mariupol limanından boş çıktığını belirterek, hasar alan geminin tamir edildiğini ve yeni bir ekibin işe alındığını ifade etti. Rusya’nın Novorossiysk Askeri Deniz Üssü Komutanı Tuğamiral Viktor Koçemazov, geminin Novorossiysk limanına 18 Haziran’da gelmesinin planlandığını hatırlatarak, mürettebatın gemideyken gümrük ve sınır görevlilerinden izin alması sürecinin gerçekleştiğini belirtti.

TASS’ın yetkililerden aldığı bilgiye göre, geminin ‘bağlama limanına’ 20 Haziran’da ulaşması gerektiği, ancak sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti’ne liman hizmetleri ödemesi ulaşmadığı için gecikme yaşandığı ifade edildi.

MARİUPOL LİMANINDA BEKLEDİKLERİ DUYURULMUŞTU

26 Mayıs’ta Rusya Savunma Bakanlığı, Bulgaristan’dan Tsarevna, Dominik Cumhuriyeti’nden Azburg, Liberya’dan Smarta, Panama’dan Blue Star, Türkiye’den Azov Concord, Jamaika’dan Lady Augusta ismindeki 6 yabancı kuru yük gemisinin Mariupol limanında beklediğini duyurmuştu. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Google'ın hatası Samsun'u karıştırmıştı! O caddenin adı yeniden güncellendiGoogle'ın hatası Samsun'u karıştırmıştı! O caddenin adı yeniden güncellendi
AK Parti yüzde 53 oy almıştı! İşte kritik ildeki dikkat çeken anket sonucuAK Parti yüzde 53 oy almıştı! İşte kritik ildeki dikkat çeken anket sonucu
550 bin kişiye askerlik affı geliyor550 bin kişiye askerlik affı geliyor
Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Halk plajında iğrenç olay! Vatandaşlar yakalayıp dövdü

Halk plajında iğrenç olay! Vatandaşlar yakalayıp dövdü

4'lü zirve İstanbul'da! "Türkiye'ye daha ucuza satılabilir"

4'lü zirve İstanbul'da! "Türkiye'ye daha ucuza satılabilir"

Sergen Yalçın duyurmuştu, soruşturma açıldı!

Sergen Yalçın duyurmuştu, soruşturma açıldı!

Canlı yayında 'cin çıkarma seansı' yapan Pelin Hürman'in eski hali gündem oldu!

Canlı yayında 'cin çıkarma seansı' yapan Pelin Hürman'in eski hali gündem oldu!

Dikkat çeken sözler: Ya faiz artırımı ya da erken seçim

Dikkat çeken sözler: Ya faiz artırımı ya da erken seçim

ORC'den son seçim anketi! 7 büyükşehirde son durum...

ORC'den son seçim anketi! 7 büyükşehirde son durum...

İlginizi Çekebilir

Elindekiler döküldü, fayanslar tertemiz oldu! İşte inanılmaz tarif

Elindekiler döküldü, fayanslar tertemiz oldu! İşte inanılmaz tarif

Bikinili pozlarını paylaştı! Sosyal medyayı salladı

Bikinili pozlarını paylaştı! Sosyal medyayı salladı

Arabayla uzun yolculuğa çıkarken mutlaka yanınıza almanız gereken ürünler

Arabayla uzun yolculuğa çıkarken mutlaka yanınıza almanız gereken ürünler

Lezzeti herkese göre değil ama faydası çok

Lezzeti herkese göre değil ama faydası çok

Estetik ameliyatta son nokta! “Deliğimi aldırdım”

Estetik ameliyatta son nokta! “Deliğimi aldırdım”

Mutfakta her şeyi pişirebileceğiniz midi fırın tavsiyeleri

Mutfakta her şeyi pişirebileceğiniz midi fırın tavsiyeleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.