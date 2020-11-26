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  4. Ayrıldığı erkek arkadaşından para almak için iş yerini kurşunlattı

Ayrıldığı erkek arkadaşından para almak için iş yerini kurşunlattı

26.11.2020 14:04 | Son Güncelleme:
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Sultanbeyli’de gönül ilişkisi yaşadığı E.B.

Sultanbeyli’de gönül ilişkisi yaşadığı E.B. adlı kişiden ayrılan Ö.T. isimli kadın, E.B.’den para almak için “dayı” lakaplı Y.K. ile anlaştı. Y.K. adlı şahıs, E.B.’yi önce telefonla arayarak tehdit etti, ardından iş yerini kurşunladı. Polis, olayla ilgili olarak yaptığı geniş çaplı çalışmada “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yağma, tehdit, mala zarar verme” suçundan şahısları kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.
Sultanbeyli’de iddiaya göre esnaf olan E.B. isimli şahıs, gönül ilişkisi bulunduğu Ö.T. isimli kadın şahıstan ayrıldıktan sonra problemler yaşadı. 04 Kasım günü Ö.T. isimli kadın şahıs, para talebinde bulunmak üzere “dayı” lakaplı Y.K. isimli şahıs ile anlaştı. Y.K., E.B. isimli şahsı farklı numaralardan arayarak ve mesaj atarak para tahsil etmek amacıyla ölümle tehdit etti. Ardından 08 Kasım günü işyerini kurşunlandı.
Konu ile ilgili çalışma yürüten polis, işyerini kurşunlayan şahısların 20 Kasım günü para tahsil etmek için E.B. isimli işyerine gelecekleri yönünde bilgi edinerek işyeri ve çevresini takibe aldı.
Gün içinde belli aralıklarla iş yerine gelerek iş yeri sahipleri E.B. ve ortağı Y.B. isimli şahısları para tahsilatı için tehdit ettikleri belirlenen Ö.T. (36) ve D.D. (39) isimli şahıslar işyerine girdikleri sırada yakalandı. M.S.A. (43), Y.A. (43) ve M.İ. (30) isimli şahıslar ise iş yeri dışında bekledikleri araç içerisinde yakalandı. Araçta yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Bir süre sonra olayın azmettiricisi olan Ö.T. (27) isimli kadın şahıs da yakalanarak gözaltına alındı.
Çalışmaların devamında örgüt yapılanmasının lideri olan “dayı” lakaplı Y.K. (33) isimli şahıs, Ö.T. isimli kadın şahıs vasıtasıyla belirlenen buluşma adresinde yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın ikametinde ve aracında yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca ve içerisinde örgüt içi yazışmaların bulunduğu 9 adet cep telefonu ele geçirildi.
Yapılan araştırmalar ve olay yeri ile çevresindeki 75 güvenlik kamera görüntüsünün incelenmesi sonucunda, iş yeri kurşunlama olayını Y.K. ve M.İ. isimli şahısların birlikte gerçekleştirdikleri belirlendi.
23 Kasım günü “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yağma, tehdit, mala zarar verme” suçlarından adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıslar tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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