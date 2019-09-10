HABER

Ayrıldığı eşini pompalı tüfekle öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 10.09.2019 19:33 | Son Güncelleme

Adana’nın Ceyhan ilçesinde bir kişi tartıştığı eski eşini pompalı tüfekle vurarak öldürdü.Olay, Ceyhan ilçesi Şahin Özbilen Mahallesi’nde meydana geldi.

Ayrıldığı eşini pompalı tüfekle öldürdü

Adana’nın Ceyhan ilçesinde bir kişi tartıştığı eski eşini pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Olay, Ceyhan ilçesi Şahin Özbilen Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Lütfiye Yüksel (45) altı ay önce ayrıldığı eski eşi Nuh Gürel’in (53) evine gitti. İkili arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle Nuh Gürel, eski eşi Lütfiye Yüksel’e pompalı tüfekle 2 el ateş etti. Olayı duyan çevredeki vatandaşlar yaralı kadını Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Lütfiye Yüksel yaşamını yitirdi. Yüksel’in cenazesi nöbetçi savcının incelemesinin ardından Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Nuh Gürel, polis tarafından gözaltına alındı. Gürel’in, verdiği ilk ifadesinde, “Altı ay önce eşimden ayrıldım. Benden sürekli para istiyordu. Param olursa veriyordum, olmazsa yok diyordum. Sürekli tehdit edip, bağırıp çağırıyor para istiyordu. Evimde oturduğun sırada yine aradı, acil 500 lira lazım, dedi. Bende yok dedim. Bir saat sonra kapıma geldi. Bana para vereceksin seni vurdururum, öldürtürüm deyince kendimi kaybettim, vurdum” diyerek kendini savunduğu aktarıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ayrıldığı eşini pompalı tüfekle öldürdü

Ayrıldığı eşini pompalı tüfekle öldürdü

Sansasyonel cihaz! Asus ROG Zephyrus incelemesiSansasyonel cihaz! Asus ROG Zephyrus incelemesi
Ayvalık'ta Hakkı Bey Yarımadası'nda yangın (2)Ayvalık'ta Hakkı Bey Yarımadası'nda yangın (2)
Trafik kazasında ölen liseli Samet’in sınıfında hüzün varTrafik kazasında ölen liseli Samet’in sınıfında hüzün var
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeşilçam'ın acı kaybı! Son görüntüleri ortaya çıktı

Yeşilçam'ın acı kaybı! Son görüntüleri ortaya çıktı

Aşure Günü etkinliğinde izdiham: 31 ölü, 100 yaralı

Aşure Günü etkinliğinde izdiham: 31 ölü, 100 yaralı

İBB Meclisi'yle ilgili mahkemeden flaş karar!

İBB Meclisi'yle ilgili mahkemeden flaş karar!

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı'nın davetine yanıt

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı'nın davetine yanıt

Bekaret sahnesi olay olmuştu! Bahar Şahin'den şok itiraf geldi

Bekaret sahnesi olay olmuştu! Bahar Şahin'den şok itiraf geldi

Selahattin Demirtaş'ın tahliye kararına yapılan itiraza ret!

Selahattin Demirtaş'ın tahliye kararına yapılan itiraza ret!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Pendik’te dehşette ikinci kötü haber

Pendik’te dehşette ikinci kötü haber

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Eskişehir'de, elektrik direğine çarpan otomobildeki 3 kişi öldü

Eskişehir'de, elektrik direğine çarpan otomobildeki 3 kişi öldü

Ayının açtığı iddia edilen mezara fotokapan kuruldu

Ayının açtığı iddia edilen mezara fotokapan kuruldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erzincan’da yolcu otobüsü yandı, faciadan dönüldü

Faciadan dönüldü! Yolcu otobüsü yandı

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı: 2 yaralı

Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı

Yerli turistler oynadı, yabancı turistler fotoğraf çekti

Yerli turistler oynadı, yabancı turistler fotoğraf çekti

Kırıkkale'de düğünde silahlı kavga: 5 yaralı

Düğünde silahlı kavga: Yaralı ve gözaltılar var

Muş'ta zehirlenme şüphesi: 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında

Zehirlenme şüphesi! 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.