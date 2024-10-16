Ayrıldığı iddia edilmişti! Yalı Çapkını'nın Halis Korhan'ı Çetin Tekindor'la ilgili yeni gelişme!

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolü paylaştığı Yalı Çapkını dizisi 3. sezonuyla merakla bekleyen seyircisiyle buluştu. Birçok yeni karakterin dahil olduğu dizinin yeni sezonunda Halis Korhan'a hayat veren Çetin Tekindor, yeni sezonda yer almamıştı. Dizinin başlamasıyla birlikte gözler Halis Ağa'yı aramıştı ve haftalardır dizide yer almayan Çetin Tekindor'un diziden ayrıldığı iddia edilmişti.

Geçtiğimiz bölümde ise Halis Ağa'nın nerede olduğunu öğrenmişti. Kazım Ağa, Halis Ağa'nın İsveç'te olduğunu söylemişti. Herkes dört gözle Çetin Tekindor'u bekliyordu.

EKİBE GERİ DÖNÜYOR!

Yılbaşına kadar sürmesi planlanan Yalı Çapkını'nın sevilen oyuncusu Birsen Altuntaş'ın haberine göre ekibe geri dönüyor. Halis Korhan'ın dönmesiyle de diziye yeni katılan bazı karakterlerin projeye veda edeceği iddia edildi. Altuntaş, senaryoda yalı ahalisinin yavaş yavaş ilk günlerine geri döneceği, Seyran ve Ferit’in büyük buluşmasının da gerçekleşeceği belirtildi.