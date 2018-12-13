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Ayrıldığı kız arkadaşının çantasına cep telefonu koydu... Kabusu yaşattı!

YAŞAM HABERLERİ  | 13.12.2018 14:37 | Son Güncelleme

Ayrıldığı kız arkadaşının çantasına gizlice yerleştirdiği cep telefonundan arayarak tehdit ve hakarette bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına başlandı.

Ayrıldığı kız arkadaşının çantasına cep telefonu koydu... Kabusu yaşattı!

Ayrıldığı kız arkadaşının çantasına koyduğu cep telefonundan ve ankesörlü hatlardan arayarak "tehdit" ve "hakaret" ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına başlandı.

Bakırköy 14. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, müşteki Münevver Kızıl katıldı. Sanık Seyfettin Tanko ise duruşmaya katılmadı.

Duruşmada ifadesi alınan müşteki Münevver Kızıl, sanığın kendisine iftira atarak parasını çaldığını öne sürdüğünü belirterek, "Bu nedenle şikayetçiyim. Uzlaşmak istemiyorum. Bu dosyayla birlikte 4 tane yargılama devam etmektedir. 5 tane de soruşturma vardır.’’ dedi.

Mahkeme, duruşmaya gelmeyen sanık hakkında zorla getirilme kararı çıkartılmasına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Duruşmadan sonra gazetecilere açıklama yapan Münevver Kızıl, bugün burada yüzlerce kadının olmasını umut ettiğini, 5 yıldır şiddete maruz kaldığını savunarak, "Her gün bir kadın ölüyor. Benim can güvenliğim yok. Birileri artık bu yaşananlara sahip çıksın." dedi.

3 YILA KADAR HAPİSLE CEZALANDIRILMASI İSTENİYOR

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Münevver Kızıl ile sanık Seyfettin Tanko’nun bir süre arkadaşlık yaptıktan sonra 2013 yılında ayrıldıkları anlatılıyor.

Ayrılmalarından sonra müştekinin şüpheli hakkında farklı tarihlerde şikayette bulunduğu, 2017 yılının Ağustos ayında şüpheli ile müştekinin Pendik’te buluştukları belirtilen iddianamede, Tanko'nun müştekinin bilgisi ve rızası olmadan çantasına bir telefon koyduğu ve müştekiyi bu telefondan ve ankesörlü hatlardan arayarak hakaret edip, tehditte bulunduğu ifade ediliyor.

İddianamede, sanık Seyfettin Tanko'nun "hakaret" ve "tehdit" suçlarından 9 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. (AA)

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