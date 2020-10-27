HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ayrıldığı nişanlısı ve annesini öldürdü

Ayrıldığı nişanlısı ve annesini öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2020 21:02 | Son Güncelleme

Konya’da bir kişi, nişanlıyken kendisinden ayrılarak koruma kararı aldırmak için karakola başvuruda bulunan kız arkadaşı ve annesini arabanın içinde tabancayla vurarak öldürdü.Olay, saat 17.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Elmalı Hamdi Hoca Caddesi Argunşah Sokak’ta yaşandı.

Konya’da bir kişi, nişanlıyken kendisinden ayrılarak koruma kararı aldırmak için karakola başvuruda bulunan kız arkadaşı ve annesini arabanın içinde tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, saat 17.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Elmalı Hamdi Hoca Caddesi Argunşah Sokak’ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Büşra Gizem Güzelsoy (27) nişanlısı olan Ömer İ.’den ayrıldı. Güzelsoy, polise giderek Ömer İ.’den şikayetçi oldu ve koruma kararı aldırmak için başvuruda bulundu. Olayın meydana geldiği saatte Büşra Gizem Güzelsoy ile annesi Gülya Barutçu’nun (48) içinde bulunduğu 58 SE 617 plakalı otomobilin yanına gelen Ömer İ. anne ve kızına tabancayla ateş etti. Zanlı daha sonra araçla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri anne ve kızının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de cinayet mahallinde incelemelerde bulundu. Kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
İskenderun ve Anamur'daki yangına ilişkin flaş açıklamaİskenderun ve Anamur'daki yangına ilişkin flaş açıklama
İstanbul'da sular ne zaman gelecek?İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
En Çok Okunan Haberler
Nusret'ten olay paylaşım! Hoplarken bornozu havalanınca olanlar oldu
Nusret'ten olay paylaşım! Hoplarken bornozu havalanınca olanlar oldu
İstanbul Valiliği'nden Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına yanıt
İstanbul Valiliği'nden Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına yanıt
Bizimkiler dizisinin Abbas'ı Hikmet Karagöz hayatını kaybetti
Bizimkiler dizisinin Abbas'ı Hikmet Karagöz hayatını kaybetti
Kargodan sipariş verdi! Ölümüne yol açtı
Kargodan sipariş verdi! Ölümüne yol açtı
Azerbaycan, sözde Savunma Bakanı Harutyunyan’ı böyle vurdu
Azerbaycan, sözde Savunma Bakanı Harutyunyan’ı böyle vurdu
İskenderun'da orman yangını! Birçok ev alevlerin arasında kaldı
İskenderun'da orman yangını! Birçok ev alevlerin arasında kaldı
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı
İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Boş arazide başından vurulmuş halde bulundu
Boş arazide başından vurulmuş halde bulundu
İstanbul Boğazı'nda balıkçıların ağına takıldı! Paniğe yol açtı
İstanbul Boğazı'nda balıkçıların ağına takıldı! Paniğe yol açtı
Bakan Selçuk da akıma katıldı: Çok şey değişmiş ama....
Bakan Selçuk da akıma katıldı: Çok şey değişmiş ama....
Diğer Haberler
Türkiye'den Ermenistan'a sert tepki! 'En ağır şekilde kınıyoruz'
Türkiye'den Ermenistan'a sert tepki! 'En ağır şekilde kınıyoruz'
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Hakkari'de 4 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Etkisiz hale getirildiler
Bakan Pakdemirli'den İskenderun'daki yangına ilişkin açıklama
Bakan Pakdemirli'den İskenderun'daki yangına ilişkin açıklama
Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 44 milyonu geçti
Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 44 milyonu geçti
AK Parti milletvekili Tülay Kaynarca, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı
AK Partili milletvekili koronavirüse yakalandı
MEB’den 81 ile yüz yüze eğitim ve sınav uygulamaları ile ilgili genelge
MEB’den 81 ile yüz yüze eğitim ve sınav uygulamaları ile ilgili genelge
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.