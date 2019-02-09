Ayrıldığı nişanlısından dünyaya getirdiği bebeği boğarak öldürdü

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, ayrıldığı nişanlısından hamile kalan T.B., ailesinden gizli dünyaya getirdiği bebeği boğarak öldürdü.
Olay öğle saatlerinde Hoşgör Mahallesi'nde meydana geldi. Ayrıldığı nişanlısından hamile kalan T.B., durumu ailesinden gizledi. Bugün doğum sancısı tutan T.B., ailesiyle beraber yaşadığı evin banyosunda kız bebek dünyaya getirdi. Ağlamaya başlayınca korkan T.B., yanındaki bez parçası ile bebeği boğdu. Ailesi sesleri duyarak girdiği banyoda T.B. ve kucağındaki bebeği görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yapılan kontrollerde bebeğin öldüğünü belirleyince polise bildirdi. Sağlık ekipleri anne T.B.'yi ise Avukat Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne götürdü.
Bebeğin cesedi polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
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