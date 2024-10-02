Ayrıldığı nişanlısını 12 yerinden bıçaklamıştı! İfadesi herkesi hayrete düşürdü: Zarar gelmesin diye bıçağın keskin tarafını ben tuttum

Olay, geçen yılın aralık ayında meydana geldi. Batuhan Malay ayrıldığı nişanlısı Ayşenur K.'yı takip etmeye başladı. Durumu fark eden Ayşenur K. bulunduğu AVM'den ayrılmak için AVM'nin otopark alanına yönlendi.

ESKİ NİŞANLISINI 12 YERİNDEN BIÇAKLADI

Malay, Ayşenur K.'nın yanına giderken, ikili AVM'nin otoparkında tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Malay cebindeki bıçağı çıkararak eski nişanlısını 12 yerinden bıçakladı. Ayşenur K. uğradığı saldırı sonrası hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinden kaçan Malay ise kısa süre sonra yakalanarak tutuklandı.

"TESADÜFEN AVM'DE GÖRDÜM"

‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı Bursa 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davada ilk kez hakim karşısına çıkan Batuhan Malay, savunmasında, eski nişanlısını takip etmediğini, tesadüfen AVM’de gördüğünü söyledi.

"ONA ZARAR GELMESİN DİYE BIÇAĞIN KESKİN TARAFINI BEN TUTTUM"

Ayşenur K.'yi hala çok sevdiğini ve ona zarar vermek istemediğini savunan Malay, "Erkek kardeşlerimle gezerken, kendisini başka erkeklerle görünce aldatılma duygusu hissettim. Bunu kabullenemedim. Kendisini hala seviyordum. 3 yıldır ilişkimiz vardı. Sinirlerime hakim olamadım, saldırdım. O, ‘Öleceğim yapma’ deyince farkına vardım ve gidip polise teslim oldum. Hatta bıçağı tutmak isteyince, ona zarar gelmesin diye bıçağın keskin tarafını ben tuttum" diye konuştu.

KARDEŞLERİNİN OKULUNU BAHANE GÖSTERİP TAHLİYE İSTEDİ

Malay, cezaevinde bulunduğu süre içinde dedesinin vefat ettiğini ve kardeşinin sınıfta kaldığını söyleyip tahliyesini istedi.

"OTOPARKA İNDİĞİMDE BANA SALDIRDI"

Ayşenur K. ise arkadaşları ile AVM'ye gittiğini söyleyerek, "Takip edildiğimi fark edince babamı aradım, takip edildiğimi söyledim. Otoparka indiğimde bana saldırdı. Şikayetçiyim" dedi.

Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.