HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Ayrıldığı nişanlısını 12 yerinden bıçaklamıştı! İfadesi herkesi hayrete düşürdü: Zarar gelmesin diye bıçağın keskin tarafını ben tuttum

Ayrıldığı nişanlısını 12 yerinden bıçaklamıştı! İfadesi herkesi hayrete düşürdü: Zarar gelmesin diye bıçağın keskin tarafını ben tuttum

Melih Yılmaz Melih Yılmaz
02.10.2024 14:20
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da ayrıldığı nişanlısı Ayşenur K.'yı takip eden ve AVM otoparkında 12 yerinden bıçaklayan Batuhan Malay hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan dava açılmıştı. Davanın ilk duruşmasında hakim karşısına çıkan Malay'ın ifadeleri herkesi hayrete düşürdü. Olayı kıskançlık nedeniyle gerçekleştirdiğini söyleyen Malay, "Hala seviyordum. Sinirlerime hakim olamadım, saldırdım. Bıçağı tutmak isteyince, ona zarar gelmesin diye keskin tarafını ben tuttum" dedi.

Ayrıldığı nişanlısını 12 yerinden bıçaklamıştı! İfadesi herkesi hayrete düşürdü: Zarar gelmesin diye bıçağın keskin tarafını ben tuttum

Olay, geçen yılın aralık ayında meydana geldi. Batuhan Malay ayrıldığı nişanlısı Ayşenur K.'yı takip etmeye başladı. Durumu fark eden Ayşenur K. bulunduğu AVM'den ayrılmak için AVM'nin otopark alanına yönlendi.

ESKİ NİŞANLISINI 12 YERİNDEN BIÇAKLADI

Malay, Ayşenur K.'nın yanına giderken, ikili AVM'nin otoparkında tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Malay cebindeki bıçağı çıkararak eski nişanlısını 12 yerinden bıçakladı. Ayşenur K. uğradığı saldırı sonrası hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinden kaçan Malay ise kısa süre sonra yakalanarak tutuklandı.

66

"TESADÜFEN AVM'DE GÖRDÜM"

‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı Bursa 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davada ilk kez hakim karşısına çıkan Batuhan Malay, savunmasında, eski nişanlısını takip etmediğini, tesadüfen AVM’de gördüğünü söyledi.

"ONA ZARAR GELMESİN DİYE BIÇAĞIN KESKİN TARAFINI BEN TUTTUM"

Ayşenur K.'yi hala çok sevdiğini ve ona zarar vermek istemediğini savunan Malay, "Erkek kardeşlerimle gezerken, kendisini başka erkeklerle görünce aldatılma duygusu hissettim. Bunu kabullenemedim. Kendisini hala seviyordum. 3 yıldır ilişkimiz vardı. Sinirlerime hakim olamadım, saldırdım. O, ‘Öleceğim yapma’ deyince farkına vardım ve gidip polise teslim oldum. Hatta bıçağı tutmak isteyince, ona zarar gelmesin diye bıçağın keskin tarafını ben tuttum" diye konuştu.

KARDEŞLERİNİN OKULUNU BAHANE GÖSTERİP TAHLİYE İSTEDİ

Malay, cezaevinde bulunduğu süre içinde dedesinin vefat ettiğini ve kardeşinin sınıfta kaldığını söyleyip tahliyesini istedi.

"OTOPARKA İNDİĞİMDE BANA SALDIRDI"

Ayşenur K. ise arkadaşları ile AVM'ye gittiğini söyleyerek, "Takip edildiğimi fark edince babamı aradım, takip edildiğimi söyledim. Otoparka indiğimde bana saldırdı. Şikayetçiyim" dedi.

Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Bursa mahkeme
En Çok Okunan Haberler
Araç muayenesinde kredi kartına komisyona şikayetler çığ gibi!

Araç muayenesinde kredi kartına komisyona şikayetler çığ gibi!

Yüzlerce ürün bir bir ifşa edildi: Çok ünlü markalar da var!

Yüzlerce ürün bir bir ifşa edildi: Çok ünlü markalar da var!

Gerilim tırmanarak devam ediyor: Şimdi de ülkeye girişini yasakladılar

Gerilim tırmanarak devam ediyor: Şimdi de ülkeye girişini yasakladılar

Yeni İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek oldu!

Yeni İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek oldu!

Devlet Bahçeli'ye "Yüreği varsa!" diyerek meydan okudu

Devlet Bahçeli'ye "Yüreği varsa!" diyerek meydan okudu

'Babasına göstere göstere yok ettiler' Narin intikama mı kurban gitti? 'Bir tuhaflık var' diyerek tek tek anlattı

'Babasına göstere göstere yok ettiler' Narin intikama mı kurban gitti? 'Bir tuhaflık var' diyerek tek tek anlattı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Kış gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada!

Kış gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada!

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

iPhone 16 serisi kullanıcılarına neler vadediyor? Sizin için inceledik

iPhone 16 serisi kullanıcılarına neler vadediyor? Sizin için inceledik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.