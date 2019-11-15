Ayrıldığı nişanlısının ailesiyle kavga etti: 3 yaralı

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da İbrahim Emre T., ayrıldığı nişanlısının annesi Havva Y. (46) ile kardeşi Şahin Y.'yi (22) tabancayla ateş ederek yaraladı. Yaşanan arbede sırasında Emre T. de sırtından ve göğsünden bıçakla yaralandı.

Olay, saat 21.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Erenköy Mahallesi Bahçedere Sokakta meydana geldi. İbrahim Emre T., 1 ay önce ayrıldığı nişanlısı Şeymanur Y.'nin evine gitti. Burada İbrahim Emre T. ile Şeymanur Y.'nin ailesi arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp kavgaya dönüştü. Çıkan arbede de sırtından ve göğsünden bıçakla yaralanan İbrahim Emre T., tabancayla ateş ederek eski nişanlısının annesi Havva Y.'yi göğsünden, kardeşi Şahin Y.'yi de karnından yaraladı. Yaralı 3 kişi, çağrılan ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

