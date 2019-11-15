HABER

Ayrıldığı nişanlısının ailesiyle kavga etti: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 00:25 | Son Güncelleme

KONYA'da İbrahim Emre T., ayrıldığı nişanlısının  annesi Havva Y.

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da İbrahim Emre T., ayrıldığı nişanlısının annesi Havva Y. (46) ile kardeşi Şahin Y.'yi (22) tabancayla ateş ederek yaraladı. Yaşanan arbede sırasında Emre T. de sırtından ve göğsünden bıçakla yaralandı.

Olay, saat 21.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Erenköy Mahallesi Bahçedere Sokakta meydana geldi. İbrahim Emre T., 1 ay önce ayrıldığı nişanlısı Şeymanur Y.'nin evine gitti. Burada İbrahim Emre T. ile Şeymanur Y.'nin ailesi arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp kavgaya dönüştü. Çıkan arbede de sırtından ve göğsünden bıçakla yaralanan İbrahim Emre T., tabancayla ateş ederek eski nişanlısının annesi Havva Y.'yi göğsünden, kardeşi Şahin Y.'yi de karnından yaraladı. Yaralı 3 kişi, çağrılan ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

PARTNERİlişkideki bağlanma stilinizi biliyor musunuz?İlişkideki bağlanma stilinizi biliyor musunuz?
Pakdemirli’den Kooperatiflere ‘Cironuzu Arttırın’ ÇağrısıPakdemirli’den Kooperatiflere ‘Cironuzu Arttırın’ Çağrısı
Bahçelievler'de bir apartmanda yangın çıktı: 5 kişi dumandan etkilendiBahçelievler'de bir apartmanda yangın çıktı: 5 kişi dumandan etkilendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

TBMM'de gündem Erdoğan-Trump görüşmesi! Çok sert sözler

TBMM'de gündem Erdoğan-Trump görüşmesi! Çok sert sözler

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trump’a izlettiği video

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trump’a izlettiği video

Hanife'den aşk pozu! Topa tuttular

Hanife'den aşk pozu! Topa tuttular

Kuruluş Osman'ı başlamadan bitiren mantık hatası pes dedirtti!

Kuruluş Osman'ı başlamadan bitiren mantık hatası pes dedirtti!

MSB: Katledildiğini büyük üzüntüyle öğrendik!

MSB: Katledildiğini büyük üzüntüyle öğrendik!

Pentagon'dan F-35 açıklaması: Değişikliğe gidilebilir

Pentagon'dan F-35 açıklaması: Değişikliğe gidilebilir

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

Dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Barış Saylak atandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Barış Saylak atandı!

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
BM Genel Sekreteri'nden çarpıcı 'Kıbrıs' raporu! 'Hava giderek kötüleşiyor'

BM Genel Sekreteri'nden çarpıcı 'Kıbrıs' raporu! 'Hava giderek kötüleşiyor'

Rabia Naz'ın babası serbest bırakıldı!

Rabia Naz'ın babası serbest bırakıldı!

Putin'den kritik Türkiye ve Suriye açıklaması! ' Eğer gerçekten bazı ihlaller görürsek...'

Putin'den kritik Türkiye ve Suriye açıklaması! ' Eğer gerçekten bazı ihlaller görürsek...'

14 Kasım 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları

6 bilen çıkmadı, 10 milyon TL devretti!

İş insanına silahlı saldırı! Tartışma kavgaya dönüştü

İş insanına silahlı saldırı! Tartışma kavgaya dönüştü

AB, Komisyona aday göstermeyen İngiltere hakkında 'ihlal süreci' başlattı

AB'den İngiltere hakkında flaş karar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.