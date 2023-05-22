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  4. Ayrıldığı sevgilisinin evinin önünde dehşet saçtı! 'Cinsel içerikli videolarını ve mesajlarını gösterince...'

Ayrıldığı sevgilisinin evinin önünde dehşet saçtı! 'Cinsel içerikli videolarını ve mesajlarını gösterince...'

22.05.2023 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ta kan donduran bir bıçaklı saldırı olay yaşandı. M.D.P., 4 yıl dini nikahla birlikte yaşayıp kısa süre önce ayrıldığı sevgilisi B.Y.’yi, evinin önünde 6 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. M.D.P.'nin emniyetteki ifadesinde, B.Y. ile aynı apartmanda yaşayan N.U.'nun ilişkisi olduğunu öğrendiğini öne sürerek, "N.U. ile yaptığım görüşmede bana B.Y.'nin cinsel içerikli videolarını ve mesajlarını gösterdi. Kan beynime sıçradı. Gözüm döndü" dediği öğrenildi. İşte olayın detayları...

Ayrıldığı sevgilisinin evinin önünde dehşet saçtı! 'Cinsel içerikli videolarını ve mesajlarını gösterince...'

Dehşete düşüren olay, sabah saatlerinde Zonguldak'ın Kozlu ilçesi Fatih Sitesi mevkisinde meydana geldi. M.D.P., 4 yıl dini nikahla birlikte yaşadığı, bir süre önce de ayrıldığı B.Y.’nin evinin önüne gitti. M.D.P., burada B.Y.’nin otomobilinin lastiklerini kesti. Bir süre sonra aracının yanına gelen B.Y. ile M.D.P. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.D.P., B.Y.'yi 6 bıçak darbesiyle yaralayıp kaçtı.

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B.Y., çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan B.Y., yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Olayın ardından kaçan M.D.P. ise Kilimli ilçesinde polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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'CİNSEL İÇERİKLİ VİDEOLARINI VE MESAJLARINI GÖSTERDİ...'

M.D.P.'nin emniyetteki ifadesinde, B.Y. ile aynı apartmanda yaşayan N.U.'nun ilişkisi olduğunu öğrendiğini öne sürerek, "Verdiğim paraları ve aldığım eşyaları geri istememe rağmen vermedi. Emniyete dilekçe yazarak eşyalarımı geri istedim, ama sonuç alamadım. N.U. ile yaptığım görüşmede bana Buket'in cinsel içerikli videolarını ve mesajlarını gösterdi. Kan beynime sıçradı. Gözüm döndü" dediği belirtildi.

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(DHA)

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Zonguldak bıçaklı saldırı

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