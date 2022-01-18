Ayrıldıkları iddia edilen Berk Atan ve Selin Yağcıoğlu çiftinden düşman çatlatan poz! Sevgilisini öpücüklere boğdu

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisiyle sarsılmaz bir ün yakalayan yakışıklı oyuncu Berk Atan, özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. Bir süredir fenomen Selin Yağcıoğlu ile bir dargın bir barışık ilişki yaşayan Berk Atan, Instagram hesabından sevgilisini öptüğü anları paylaştı. Dün akşam saatlerinde birlikte vakit geçiren çift, ayrılık iddialarını böyle yalanladı.

Geçtiğimiz günlerde Berk Atan ve Selin Yağcıoğlu'nun ayrıldığı ve Atan'ın oyuncu Semiha Bezek ile yakınlaştığı öne sürülmüştü.

Soluğu gecelerde alan Atan'ın, eğlence mekanından Semiha Bezek ile ayrıldığı iddia edilmişti.

Aşk dolu anlarını paylaşan Atan ve Yağcıoğlu çifti, böylelikle ihanet iddialarını yalanlamış oldu.

İkilinin hala Instagram'da birbirlerini takip etmemeleri ise dikkatlerden kaçmadı.



