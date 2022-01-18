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Ayrıldıkları iddia edilen Berk Atan ve Selin Yağcıoğlu çiftinden düşman çatlatan poz! Sevgilisini öpücüklere boğdu

18.01.2022 18:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde ayrıldıkları iddia edilen Berk Atan ve Selin Yağcıoğlu çiftinden düşman çatlatan kare geldi. Berk Atan, sevgilisi Selin Yağcıoğlu'nu öptüğü anları, Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Ayrıldıkları iddia edilen Berk Atan ve Selin Yağcıoğlu çiftinden düşman çatlatan poz! Sevgilisini öpücüklere boğdu

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisiyle sarsılmaz bir ün yakalayan yakışıklı oyuncu Berk Atan, özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. Bir süredir fenomen Selin Yağcıoğlu ile bir dargın bir barışık ilişki yaşayan Berk Atan, Instagram hesabından sevgilisini öptüğü anları paylaştı. Dün akşam saatlerinde birlikte vakit geçiren çift, ayrılık iddialarını böyle yalanladı.

Ayrıldıkları iddia edilen Berk Atan ve Selin Yağcıoğlu çiftinden düşman çatlatan poz! Öpücüklere boğdu

Ayrıldıkları iddia edilen Berk Atan ve Selin Yağcıoğlu çiftinden düşman çatlatan poz! Öpücüklere boğdu

Geçtiğimiz günlerde Berk Atan ve Selin Yağcıoğlu'nun ayrıldığı ve Atan'ın oyuncu Semiha Bezek ile yakınlaştığı öne sürülmüştü.

Ayrıldıkları iddia edilen Berk Atan ve Selin Yağcıoğlu çiftinden düşman çatlatan poz! Sevgilisini öpücüklere boğdu

Soluğu gecelerde alan Atan'ın, eğlence mekanından Semiha Bezek ile ayrıldığı iddia edilmişti.

Ayrıldıkları iddia edilen Berk Atan ve Selin Yağcıoğlu çiftinden düşman çatlatan poz! Sevgilisini öpücüklere boğdu

Aşk dolu anlarını paylaşan Atan ve Yağcıoğlu çifti, böylelikle ihanet iddialarını yalanlamış oldu.

Ayrıldıkları iddia edilen Berk Atan ve Selin Yağcıoğlu çiftinden düşman çatlatan poz! Sevgilisini öpücüklere boğdu

İkilinin hala Instagram'da birbirlerini takip etmemeleri ise dikkatlerden kaçmadı.

Ayrıldıkları iddia edilen Berk Atan ve Selin Yağcıoğlu çiftinden düşman çatlatan poz! Sevgilisini öpücüklere boğdu


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Anahtar Kelimeler:
Gönül Dağı dizisi Selin Yağcıoğlu Berk Atan
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