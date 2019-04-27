MAGAZİN

Ayrılığı Serenay Sarıkaya istemiş!

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.04.2019 10:16 | Son Güncelleme

Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin'in 2016 yılında başlayan aşkları son buldu.

Kerem Bürsin önceki akşam Yeniköy'de 2 yıldır birlikte oturdukları evi terk etti.

Serenay Sarıkaya - Kerem Bursin ayrılığının perde arkası

İkili arasında ilk kriz geçtiğimiz Ocak ayında çıktı.
Çift ilişkilerini tekrar gözden geçirmek istedi. Bunun üzerine Kerem Bürsin, Amerika'ya gitti. 6 ay ABD'de kalan oyuncu 3 hafta önce İstanbul'a döndü.
Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin son konuşmayı Çarşamba akşamında evlerinde yaptı. İlişkilerinin yolunda gitmediğini söyleyen ikiliden Serenay Sarıkaya ayrılık kararı aldı.
Kerem Bürsin de bu karara saygı duyduğunu belirterek evden ayrıldı.
Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin'in ilişkileri bitti.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kerem bürsin Serenay Sarıkaya kerem bürsin

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan genelge yayımladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan genelge yayımladı

Star TV'nin sevilen dizisi ekrana veda ediyor!

Star TV'nin sevilen dizisi ekrana veda ediyor!

Soylu: Kılıçdaroğlu korumalarının ne iş yaptığına bir baksın

Soylu: Kılıçdaroğlu korumalarının ne iş yaptığına bir baksın

Trump duyurdu! ABD, BM Silah Ticareti Anlaşması'ndan çekiliyor

Trump duyurdu! ABD, BM Silah Ticareti Anlaşması'ndan çekiliyor

Esenyurt'ta 25 bina boşaltıldı

Esenyurt'ta 25 bina boşaltıldı

Erotik sahnelerle ilgili ilginç bilgi! Kadın oyuncular...

Erotik sahnelerle ilgili ilginç bilgi! Kadın oyuncular...

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Survivor'da büyük ödülü kim kazandı?

Survivor'da büyük ödülü kim kazandı?

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Kubilay Aka'ya iğrenç mesaj! İfşa etti

Kubilay Aka'ya iğrenç mesaj! İfşa etti

Hülya Avşar'dan sosyal medyayı sallayan yorum!

Hülya Avşar'dan sosyal medyayı sallayan yorum!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hande Doğandemir sınıfta kaldı!

Hande Doğandemir sınıfta kaldı!

Deniz Seki yeni imajıyla görenleri şaşırttı!

Deniz Seki yeni imajıyla görenleri şaşırttı!

Yemekteyiz'de bu hafta kim birinci oldu? Yemekteyiz 26 Nisan Cuma sonuçları

Yemekteyiz'de haftanın birincisi belli oldu!

Gelinim Mutfakta'da kim elendi? Birinci kim oldu? Gelinim Mutfakta 26 Nisan Cuma sonuçları

Gelinim Mutfakta'da heyecan doruktaydı! İşte veda eden isim

Hadise'nin Aşk Dediğin klibi mutluluğu!

Hadise'nin 1 milyon sevinci!

Ata Demirer'den eğlenceli paylaşım!

Ata Demirer'den eğlenceli paylaşım!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.