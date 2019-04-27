Ayrılığı Serenay Sarıkaya istemiş!

Kerem Bürsin önceki akşam Yeniköy'de 2 yıldır birlikte oturdukları evi terk etti.
Serenay Sarıkaya - Kerem Bursin ayrılığının perde arkası
İkili arasında ilk kriz geçtiğimiz Ocak ayında çıktı.
Çift ilişkilerini tekrar gözden geçirmek istedi. Bunun üzerine Kerem Bürsin, Amerika'ya gitti. 6 ay ABD'de kalan oyuncu 3 hafta önce İstanbul'a döndü.
Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin son konuşmayı Çarşamba akşamında evlerinde yaptı. İlişkilerinin yolunda gitmediğini söyleyen ikiliden Serenay Sarıkaya ayrılık kararı aldı.
Kerem Bürsin de bu karara saygı duyduğunu belirterek evden ayrıldı.
Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin'in ilişkileri bitti.
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