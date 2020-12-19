Ayrılık 5 gün sürdü! Kaan Yıldırım Hadise'nin gönlünü bakın nasıl aldı?

Ayrılığın Hadise'ye ulaşamayan Kaan Yıldırım, bu aşkın mimarı olan Seda Güven'in devreye girmesiyle Hadise ile mesajlaşmaya, aradaki buzları eritmeye başladı.

ELİNDE ÇİÇEKLER KAPISINA DAYANDI

15 Aralık'ta elinde çiçekle Hadise'nin Maslak'taki evine gitti. Popçunun gönlünü aldı. Geceyi birlikte geçirdiler. Ünlü şarkıcı, ertesi gün 33 yaşındaki oyuncunun evine döndü. Çift bir daha fevri davranmama ve ufak olay sonrası ilişkileri hakkında alelacele açıklama yapmama kararı aldı.



EVLİLİK TEKLİFİ ALMIŞTI

Hadise ile Kaan Yıldırım şubatta aşk yaşamaya başlamıştı. İlişkileri 10 ayda 3 kriz atlatmış, çift her defasında barışmıştı. Hadise yakın çevresine 35. yaş gününde evlilik teklifi aldığını ve kabul ettiğini söylemişti. (UçanKuş)