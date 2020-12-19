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  4. Ayrılık 5 gün sürdü! Kaan Yıldırım Hadise'nin gönlünü bakın nasıl aldı?

Ayrılık 5 gün sürdü! Kaan Yıldırım Hadise'nin gönlünü bakın nasıl aldı?

19.12.2020 09:34 | Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz hafta sürpriz bir şekilde 10 aylık aşklarını bitiren şarkıcı Hadise ile oyuncu Kaan Yıldırım'dan güzel haber geldi.

Ayrılığın Hadise'ye ulaşamayan Kaan Yıldırım, bu aşkın mimarı olan Seda Güven'in devreye girmesiyle Hadise ile mesajlaşmaya, aradaki buzları eritmeye başladı.

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ELİNDE ÇİÇEKLER KAPISINA DAYANDI

15 Aralık'ta elinde çiçekle Hadise'nin Maslak'taki evine gitti. Popçunun gönlünü aldı. Geceyi birlikte geçirdiler. Ünlü şarkıcı, ertesi gün 33 yaşındaki oyuncunun evine döndü. Çift bir daha fevri davranmama ve ufak olay sonrası ilişkileri hakkında alelacele açıklama yapmama kararı aldı.
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Hadise açıkladı! Kaan Yıldırım'la ayrılık doğruHadise açıkladı! Kaan Yıldırım'la ayrılık doğru

EVLİLİK TEKLİFİ ALMIŞTI

Hadise ile Kaan Yıldırım şubatta aşk yaşamaya başlamıştı. İlişkileri 10 ayda 3 kriz atlatmış, çift her defasında barışmıştı. Hadise yakın çevresine 35. yaş gününde evlilik teklifi aldığını ve kabul ettiğini söylemişti. (UçanKuş)

Hadise

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
almanyada eskortluk yaparken türkiyede başımıza sanatcı oldular nasılmı millet olarak asalak bir toplum oldugumuz için olabilirmi
yakışıyorlar, ayrılmasınlar

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