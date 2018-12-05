Ayrılık kararı alan çiftler için Aile Danışma Merkezlerini önerdi

Aycan, bunların önlenebilir veya düzeltilebilir durumlar olduğunu, bu evliliklere bir şans vermek, evlilikleri kurtarmak gerektiğini vurguladı. Aycan, teklifte, boşanma davalarında, özellikle çocuklu eşler tarafından açılan boşanma davalarında hemen boşanma kararı verilmeyerek, eşlerin tekrar düşünmesinin, böylece evliliklere bir şans daha tanımak için önce ayrılık kararı verilmesinin amaçlandığını anlattı.

Bazı boşanma nedenlerinin, boşanmayı, aile birliğini bozmayı gerektirmeyecek, telafi edilebilecek veya düzenlenebilecek konular olduğunu ifade eden Aycan, boşanmaların arkasında ekonomik, eşlerin birbirlerinin ailelerine saygısız davranması, eşlerin sorumsuz davranması gibi nedenlerin yer aldığına dikkati çekti.

Türk Medeni Kanunu ile İcra ve İflas Kanunu'nda değişiklik yapan kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunan Aycan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teklifte boşanmalar ve velayet sorununun çözümüne yönelik bir dizi öneri getirdiğini belirtti.

Teklifinde, boşanma aşamasında "Aile Danışma Merkezleri"ne yönlendirmelere zorunluluk getirildiğini bildiren Aycan, özellikle de çocuklu eşlerin boşanmalarında, şiddet ve hayatı tehdit eden bir durum yoksa, birlikte gitmeyi kabul ederler ise Aile Danışma Merkezi'ne gidilmesini düzenlediğini dile getirdi.

Medeni Kanuna göre hakimin, velayeti anne veya babaya verdiğini, çocuk küçük ise daha çok anneyi tercih ettiğini aktaran Aycan, "İnsan hakları olarak kabul edilen bir kural var. Boşanabilirsiniz ama annelik, babalıktan boşanamazsınız. Annelik, babalık öbür dünyada da devam eden bir bağ. Onun için velayet de ortak olmalıdır. Bu insan hakları bildirisinde de var. Velayetin ortak devam etmesine dair Medeni Kanunda değişiklik önerim var." diye konuştu.

Aycan, teklifte, çocuğu göstermeyen tarafın icra masraflarını ödemesini, ikinci kez tekrarlandığında çocuğun elinden alınarak karşı tarafa verilmesini öngördüklerini sözlerine ekledi.

