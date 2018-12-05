HABER

Ayrılık kararı alan çiftler için Aile Danışma Merkezlerini önerdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.12.2018 11:03 | Son Güncelleme

Boşanmaların artmasını önlemek amacıyla harekete geçen MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, boşanma davalarında hakimin hemen boşanma yerine önce ayrılık kararı vererek çiftlerin Aile Danışma Merkezine gönderilmesini önerdi

MELTEM ÖZTÜRK - Boşanmaların artmasını önlemek amacıyla harekete geçen MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, boşanma davalarında hakimin hemen boşanma yerine önce ayrılık kararı vererek, çiftlerin Aile Danışma

Merkezine gönderilmesini önerdi.

Türk Medeni Kanunu ile İcra ve İflas Kanunu'nda değişiklik yapan kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunan Aycan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teklifte boşanmalar ve velayet sorununun çözümüne yönelik bir dizi öneri getirdiğini belirtti.

Bazı boşanma nedenlerinin, boşanmayı, aile birliğini bozmayı gerektirmeyecek, telafi edilebilecek veya düzenlenebilecek konular olduğunu ifade eden Aycan, boşanmaların arkasında ekonomik, eşlerin birbirlerinin ailelerine saygısız davranması, eşlerin sorumsuz davranması gibi nedenlerin yer aldığına dikkati çekti.

Aycan, bunların önlenebilir veya düzeltilebilir durumlar olduğunu, bu evliliklere bir
şans vermek, evlilikleri kurtarmak gerektiğini vurguladı. Aycan, teklifte, boşanma davalarında, özellikle çocuklu eşler tarafından açılan boşanma davalarında hemen boşanma kararı verilmeyerek, eşlerin tekrar düşünmesinin, böylece evliliklere bir şans daha tanımak için önce ayrılık kararı verilmesinin amaçlandığını anlattı.

Teklifinde, boşanma aşamasında "Aile Danışma Merkezleri"ne yönlendirmelere zorunluluk getirildiğini bildiren Aycan, özellikle de çocuklu eşlerin boşanmalarında, şiddet ve hayatı tehdit eden bir durum yoksa, birlikte gitmeyi kabul ederler ise Aile Danışma Merkezi'ne gidilmesini düzenlediğini dile getirdi.

Medeni Kanuna göre hakimin, velayeti anne veya babaya verdiğini, çocuk küçük ise daha çok anneyi tercih ettiğini aktaran Aycan, "İnsan hakları olarak kabul edilen bir kural var. Boşanabilirsiniz ama annelik, babalıktan boşanamazsınız. Annelik, babalık öbür dünyada da devam eden bir bağ. Onun için velayet de ortak olmalıdır. Bu insan hakları bildirisinde de var. Velayetin ortak devam etmesine dair Medeni Kanunda değişiklik önerim var." diye konuştu.

Aycan, teklifte, çocuğu göstermeyen tarafın icra masraflarını ödemesini, ikinci kez tekrarlandığında çocuğun elinden alınarak karşı tarafa verilmesini öngördüklerini sözlerine ekledi.

PARTNERArda Turan’dan eşine milyonluk jest!Arda Turan’dan eşine milyonluk jest!
Burhanettin Kocamaz'dan çok sert sözler! Adaylığı olay olduBurhanettin Kocamaz'dan çok sert sözler! Adaylığı olay oldu
Burhanettin Kocamaz sert çıktı: Asalak yaşayan müptezeller bize saldırıyorBurhanettin Kocamaz sert çıktı: Asalak yaşayan müptezeller bize saldırıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aile Danışma Merkezleri boşanma sefer aycan Türk Medeni Kanunu ile İcra ve İflas Kanunu

En Çok Okunan Haberler

'Kaybolan 2 asker bulundu! Diri diri gömülmüşler' paylaşımlarına soruşturma!

'Kaybolan 2 asker bulundu! Diri diri gömülmüşler' paylaşımlarına soruşturma!

Soner Yalçın yazdı: Erdoğan'ın korku oyunu bozulacak mı?

Soner Yalçın yazdı: Erdoğan'ın korku oyunu bozulacak mı?

Motorine zam geliyor! Fiyatlara yansıyacak mı?

Motorine zam geliyor! Fiyatlara yansıyacak mı?

Kasım ayına damga vuran magazin olayları

Kasım ayına damga vuran magazin olayları

Ayıyla dalga geçmenin bedelini ağır ödedi! Canlı adamı böyle yedi

Ayıyla dalga geçmenin bedelini ağır ödedi! Canlı adamı böyle yedi

Son dakika! İstanbul'da banka hesaplarından 1 milyon lira dolandıran çete çökertildi

Son dakika! İstanbul'da banka hesaplarından 1 milyon lira dolandıran çete çökertildi

İlginizi Çekebilir

MHP'den istifa eden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Kocamaz yeniden aday

Partiden istifa etmişti! Büyükşehirde dengeleri değiştirecek karar

İttifakta 'WhatsApp' çatlağı! MHP'li başkan gruba eklenince ortaya çıktı

İttifakta 'WhatsApp' çatlağı! MHP'li başkan gruba eklenince ortaya çıktı

Uğur Dündar'dan Devlet Bahçeli'ye sert tepki

Uğur Dündar'dan Devlet Bahçeli'ye sert tepki

Siyaset gündemini hareketlendiren açıklama! 'Akşener istedi'

Siyaset gündemini hareketlendiren açıklama! 'Akşener istedi'

AK Parti'nin Ankara ve İzmir adayları belli oldu iddiası!

İşte AK Parti'nin Ankara ve İzmir adayları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması

Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması

MHP'den istifa edip İYİ Parti'ye geçen Burhanettin Kocamaz'dan çok sert sözler

Burhanettin Kocamaz'dan çok sert sözler! Adaylığı olay oldu

Abdullah Gül'ün danışmanı Ahmet Sever'in kitabına dava

Dava şoku! Erdoğan ve Varank da şikayetçiler arasında

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul adayı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul adayı açıklaması

Kayseri'de CHP binasına saldıran kişi CHP'li çıktı

CHP binasına saldıran öyle bir isim çıktı ki... Nedeni ise...

Devlet Bahçeli'den 'çözüm süreci' çıkışı: MHP'nin gözü üstünüzde

Gündeme bomba gibi düşen fotoğraf için Bahçeli'den açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.