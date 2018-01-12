MAGAZİN

Ayrılık nedeni o sahneler mi?

MAGAZİN HABERLERİ | 12.01.2018 13:41 | Son Güncelleme 5 saat önce

Dilan Çiçek Deniz 2 yıllık ilişkisini sürpriz bir kararla bitirmişti...

Okan Can Yantır’dan ayrıldıktan sonra Furkan Andıç’la yeni bir aşka yelken açan oyuncu Dilan Deniz Çiçek, önceki gün Etiler’de objektife takıldı.

Deniz Çiçek'ten ayrılık açıklaması

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Okan Can Yantır’dan ayrıldıktan sonra Furkan Andıç’la yeni bir aşka yelken açan Dilan Deniz Çiçek, önceki gün Etiler’de objektife takıldı.
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Yantır’la ayrılık sebebinin “Çukur” dizisindeki rol arkadaşı Aras Bulut İynemli ile öpüşme sahneleri olduğu iddia edilen oyuncu, “Ayrılık nedenimiz o sahneler değildi. Anlaşamadık, ayrıldık. Asıl nedeni bana kalsın” dedi.
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Dilan Çiçek Deniz Çukur

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