Ayrılık nedeni o sahneler mi?

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Yantır’la ayrılık sebebinin “Çukur” dizisindeki rol arkadaşı Aras Bulut İynemli ile öpüşme sahneleri olduğu iddia edilen oyuncu, “Ayrılık nedenimiz o sahneler değildi. Anlaşamadık, ayrıldık. Asıl nedeni bana kalsın” dedi.