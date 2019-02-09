HABER

"Ayrılık" şarkısının söz yazarı "Ferhad İbrahimi" vefat etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 19:55 | Son Güncelleme

"Ayrılık" şarkısının söz yazarı "Ferhad İbrahimi" vefat etti

TAHRAN (AA) - Türkiye'de birçok sanatçı tarafından seslendirilen "Ayrılık" şarkısının söz yazarı İranlı sanatçı Recep İbrahimi Körabbasslı 84 yaşında vefat etti.

"Ferhad İbrahimi" olarak bilinen Azerbaycan kökenli sanatçı, Erdebil eyaletine bağlı Nir kentinin Körabbas köyünde hayatını kaybetti.

Körabbasslı, ünlü Azerbaycanlı sanatçı Reşid Behdudov'un seslendirmesiyle tanınan "Ayrılık" şarkısının yanı sıra Ali Selimi tarafından bestelenen "Ağlama" ve "Açıl Seher" parçalarının da sözlerini yazdı.

"Ayrılık" şarkısı, İran, Azerbaycan ve Türkiye'deki birçok sanatçı tarafından seslendirilmişti.

Duyar duymaz harekete geçtiler! Meğer orada gizliymişDuyar duymaz harekete geçtiler! Meğer orada gizliymiş
Taciz edildiğini sanan kadın, darbettiği minibüs şoföründen özür dilediTaciz edildiğini sanan kadın, darbettiği minibüs şoföründen özür diledi
Hindistan’da inek idrarı, sütünden daha pahalıHindistan’da inek idrarı, sütünden daha pahalı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ayrılık Azeri İRAN

En Çok Okunan Haberler

Aynı aileden ölen 9 kişi son yolculuğuna uğurlandı

Aynı aileden ölen 9 kişi son yolculuğuna uğurlandı

Şenol Güneş A Milli Takım'da

Şenol Güneş A Milli Takım'da

İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi

İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Ünlü futbolcunun Ciciş Ceyda'ya attığı mesajlar ifşa oldu!

Ünlü futbolcunun Ciciş Ceyda'ya attığı mesajlar ifşa oldu!

Devlet Bahçeli, Erdoğan'ın teklifini ilk kez açıkladı!

Devlet Bahçeli, Erdoğan'ın teklifini ilk kez açıkladı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Acı bilanço açıklandı! Sayı artıyor

Acı bilanço açıklandı! Sayı artıyor

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'den tepki geldi: Büyük bir utanç kaynağıdır

Türkiye'den Çin'e sert tepki

Denizli'de kaza yapan otomobil ikiye bölündü: 4 yaralı

Korkunç kaza! Otomobil ikiye bölündü!

Kartal'da çöken binada hayatını kaybeden Şevval Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı

Annesine söyleyemediler! Şevval Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kartal'da çöken binadan kurtulan yaralıları ziyaret etti

Faciayı anlattılar: Eşim yanımda can verdi!

Kartal'da çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi

Kartal'da çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi

Ankara'da ilk tanzim satış çadırları kuruldu

İşte meyve sebze satışına başlayan ilk belediye!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.