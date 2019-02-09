"Ayrılık" şarkısının söz yazarı "Ferhad İbrahimi" vefat etti

TAHRAN (AA) - Türkiye'de birçok sanatçı tarafından seslendirilen "Ayrılık" şarkısının söz yazarı İranlı sanatçı Recep İbrahimi Körabbasslı 84 yaşında vefat etti.
"Ferhad İbrahimi" olarak bilinen Azerbaycan kökenli sanatçı, Erdebil eyaletine bağlı Nir kentinin Körabbas köyünde hayatını kaybetti.
Körabbasslı, ünlü Azerbaycanlı sanatçı Reşid Behdudov'un seslendirmesiyle tanınan "Ayrılık" şarkısının yanı sıra Ali Selimi tarafından bestelenen "Ağlama" ve "Açıl Seher" parçalarının da sözlerini yazdı.
"Ayrılık" şarkısı, İran, Azerbaycan ve Türkiye'deki birçok sanatçı tarafından seslendirilmişti.
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