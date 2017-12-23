MAGAZİN

Ayrılık yok!

MAGAZİN HABERLERİ | 23.12.2017 13:50 | Son Güncelleme 13 saat önce

Cem Yılmaz'ın yeni filmi 'Arif V 216'ya Harbiye'deki Klein adlı mekanda kostümlü yeni yıl partisi yapıldı. Yiğit Özşener'le çıkan yakınlaşma görüntülerinden sonra sevgilisi Mert Fırat'la ayrıldığı iddia edilen Hande Doğandemir, partiye sevgilisi Fırat'la katıldı.

Ayrılık yok!

Birbirlerinden uzak yürümesi dikkati çeken Hande Doğandemir-Mert Fırat çifti, soruları yanıtsız bırakarak mekana girdi.

Geceden erken ayrılan Mert Fırat, Hande Doğandemir'le beraber geldiğini hatırlatan habercilere, özel hayatıyla ilgili konuşmak istemediğini dile getirdi. Daha sonra mekandan ayrılan Doğandemir ise "Mert'in sabah seti vardı. O yüzden erken ayrılmak zorunda kaldı. Hiçbir sorun yok" dedi.

Doğandemir'in, 60'ların renkli giyiminin aksine sade giyinmesi dikkati çekti.

MAGAZİN GÜNDEMİNDE NELER YAŞANDI?

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mert Fırat hande doğandemir

En Çok Okunan Haberler

Demet Akalın'dan sunucu Dilay Korkmaz'a büyük ayıp!

Demet Akalın'dan sunucu Dilay Korkmaz'a büyük ayıp!

Hindistan-Pakistan sınırında çatışma!

Hindistan-Pakistan sınırında çatışma!

AK Partili siyasetçiden tepki çeken Cumhuriyet paylaşımı: 90 yıllık reklam arası

AK Partili siyasetçiden tepki çeken Cumhuriyet paylaşımı: 90 yıllık reklam arası

Atiker Konyaspor 1 - 1 Fenerbahçe

Atiker Konyaspor 1 - 1 Fenerbahçe

Hande Erçel için her şey o güzellik yarışmasıyla başladı

Hande Erçel için her şey o güzellik yarışmasıyla başladı

Suudi Prens'i serbest bırakmak için 6 milyar dolar istediler

Suudi Prens'i serbest bırakmak için 6 milyar dolar istediler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
O Ses Türkiye'de Lütfiye Özipek sesiyle jüriyi büyüledi!

O Ses Türkiye'de Lütfiye Özipek sesiyle jüriyi büyüledi!

Ece Erken 2 milyon TL'ye havuzlu villa aldı!

Ece Erken 2 milyon TL'ye havuzlu villa aldı!

Burçin Orhon: '22 yıl olmuş! İyi etmişiz değil mi'

Burçin Orhon: '22 yıl olmuş! İyi etmişiz değil mi'

Bade İşçil, Paris tatilini reddetti!

Bade İşçil, Paris tatilini reddetti!

Ali Poyrazoğlu : 'Türk erkeği kıro, maço ve cahil'

Ali Poyrazoğlu : 'Türk erkeği kıro, maço ve cahil'

Hande Erçel için her şey o güzellik yarışmasıyla başladı

Hande Erçel için her şey o güzellik yarışmasıyla başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.