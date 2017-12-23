Ayrılık yok!

Birbirlerinden uzak yürümesi dikkati çeken Hande Doğandemir-Mert Fırat çifti, soruları yanıtsız bırakarak mekana girdi.

Geceden erken ayrılan Mert Fırat, Hande Doğandemir'le beraber geldiğini hatırlatan habercilere, özel hayatıyla ilgili konuşmak istemediğini dile getirdi. Daha sonra mekandan ayrılan Doğandemir ise "Mert'in sabah seti vardı. O yüzden erken ayrılmak zorunda kaldı. Hiçbir sorun yok" dedi.

Doğandemir'in, 60'ların renkli giyiminin aksine sade giyinmesi dikkati çekti.

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