HABER

Ayrılıkçı Abhazya'nın sözde Başbakanı Gagulia trafik kazasında öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2018 15:20 | Son Güncelleme

Ayrılıkçı Abhazya'nın sözde Başbakanı Gagulia trafik kazasında öldü

TİFLİS (AA) - Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden ayrılıkçı Abhazya'nın sözde Başbakanı Genadi Gagulia'nin, geçirdiği trafik kazasında öldüğü bildirildi.

Gürcistan basınında yer alan haberlerde, Gagulia'nin Gudauta bölgesindeki trafik kazasında öldüğü belirtildi.

Gagulia ile aynı araçta bulunan 2 kişinin, kazada yaralandığı kaydedildi.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Suriye sınırına askeri personel sevkiyatıSuriye sınırına askeri personel sevkiyatı
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu Bakan'a sordu: Dijital kitap iddiaları doğru mu?CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu Bakan'a sordu: Dijital kitap iddiaları doğru mu?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ayrılkçı Abhazya'nın sözde Başbakanı Genadi Gagulia tarfik kazasında hayatını kaybetti

En Çok Okunan Haberler

Nagehan Alçı'dan tahliye kararına sert tepki: Vicdanlara anlatamazsınız

Nagehan Alçı'dan tahliye kararına sert tepki: Vicdanlara anlatamazsınız

9 Eylül Pazar günü hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den kritik uyarı geldi!

9 Eylül Pazar günü hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den kritik uyarı geldi!

Merve Boluğur'dan bikinili paylaşım

Merve Boluğur'dan bikinili paylaşım

‘Vatanım Sensin’in ‘Dağıstanlı’sı Ufuk Bayraktar 20 gündür cezaevinde

‘Vatanım Sensin’in ‘Dağıstanlı’sı Ufuk Bayraktar 20 gündür cezaevinde

Emekli Orgeneral Özgen'den çok konuşulacak iddia: Hatay gider

Emekli Orgeneral Özgen'den çok konuşulacak iddia: Hatay gider

Yerel seçim sonuçları için İstanbul ve Ankara için bomba iddia

Yerel seçim sonuçları için İstanbul ve Ankara için bomba iddia

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Ülken için savaşır mısın? anketine AK Parti ve MHP seçmeninin verdiği cevap polemik yarattı

'Ülken için savaşır mısın? anketine AK Parti ve MHP seçmeninin verdiği cevap polemik yarattı

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu Bakan'a sordu: Dijital kitap iddiaları doğru mu?

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu Bakan'a sordu: Dijital kitap iddiaları doğru mu?

TEM'de korkunç kaza: Bariyerlere ok gibi saplandı!

TEM'de korkunç kaza: Bariyerlere ok gibi saplandı!

Yılın en uzun gecesi hangi tarihtedir? (Hadi İpucu 9 Eylül 20.30)

Yılın en uzun gecesi hangi tarihtedir? (Hadi İpucu 9 Eylül 20.30)

Ankara'da dehşet! 'Ben şeytanım' deyip 2 kişiyi öldürdü, 2 kişi yaraladı

Ankara'da dehşet! 'Ben şeytanım' deyip 2 kişiyi öldürdü, 2 kişi yaraladı

Doların turşusunu kurdular!

Doların turşusunu kurdular!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.