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"Ayrılıkçı ateşi söndürmek için büyük bir fırsat"

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2019 13:42 | Son Güncelleme

Eğitimci Kamu Çalışanları Sendikası Genel Başkanı İsmail Yıldız: -"(Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak, partinin Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemini sürdüren anneler) Bu ailelere destek vermek bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının görevidir çünkü bu ailelerin yaptıkları eylem ülkede yakılan ayrılıkçı ateşi söndürmek için büyük bir fırsattır"

Eğitimci Kamu Çalışanları Sendikası (EKSEN) Genel Başkanı İsmail Yıldız, çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak, partinin Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemini sürdüren annelere destek vermenin tüm vatandaşların görevi olduğunu belirterek "Çünkü bu ailelerin yaptıkları eylem ülkede yakılan ayrılıkçı ateşi söndürmek için büyük bir fırsattır." dedi.

HDP Genel Merkezi önüne gelen Yıldız ve beraberindeki sendika üyeleri, çocuklarının dağa kaçırılmasında HDP'yi sorumlu tutan annelere destek verdi, Mardin Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva'nın PKK'lı teröristlerce şehit edilmesine tepki gösterdi.

Yıldız, grup adına yaptığı açıklamada, Diyarbakır'daki annelerinin yaptıkları eylemin çok değerli olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:

"Bu ailelere destek vermek bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının görevidir çünkü bu ailelerin yaptıkları eylem ülkede yakılan ayrılıkçı ateşi söndürmek için büyük bir fırsattır. Anadolu’da bin yıldır iç içe yaşamış, farklı soydan, farklı boydan, farklı etnik kökenden gelip Türk kimliğinde buluşmuş insanları ayırmak, bölmek, parçalamak için faaliyet gösteren terör örgütüne ve söylemlerine karşı bu eylem, bölge halkının terörle ilgisinin olmadığını göstermesi bakımından değerlidir."

Eylemlerin adresinin HDP olduğunu söyleyen Yıldız, "Eş başkanı teröre verdiği destek nedeniyle tutuklu olan, yine bölgede üç belediye başkanı teröre verdiği destek nedeniyle görevden alınan sözde parti özde terör uzantısı bu yapıya tepki göstermek başta bölge insanı olmak üzere hepimizin hakkıdır. Elbette bu konuda devlete ve siyasi iradeye düşen görevler vardır. Öncelikle ve ivedilikle terör örgütü ile organik bağı defaatle ortaya konan HDP kapatılmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

- "Şehadet bizler için kutsal"

Yıldız, Mardin Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva'nın geçen hafta PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olduğunu hatırlatarak kendisine Allah'tan rahmet, acılı ailesine başsağlığı ve sabır diledi. Şehadetin kendileri için kutsal olduğunu vurgulayan Yıldız, şunları kaydetti:

"Gerektiği zaman ülkemiz için, vatanımız ve bayrağımız için, değerlerimiz için can dahil bütün varlığımızı feda etmekten çekinmeyeceğimiz bilinmektedir ancak her ne kadar bu şehadetin onurunu bilsek de şehitlerimizin geride kalan yakınlarının acısını da unutmuyoruz. Allah başta Tufan Müdürümüzün ailesi olmak üzere bütün şehitlerimizin yakınlarına sabırlar versin. Unutulmasın ki biz bin yıldır bu topraklara sahip çıktık, bundan sonra da Allah'ın izniyle sonsuza kadar sahip çıkacağız."

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