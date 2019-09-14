"Ayrılıkçı ateşi söndürmek için büyük bir fırsat"

Eğitimci Kamu Çalışanları Sendikası (EKSEN) Genel Başkanı İsmail Yıldız, çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak, partinin Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemini sürdüren annelere destek vermenin tüm vatandaşların görevi olduğunu belirterek "Çünkü bu ailelerin yaptıkları eylem ülkede yakılan ayrılıkçı ateşi söndürmek için büyük bir fırsattır." dedi.

HDP Genel Merkezi önüne gelen Yıldız ve beraberindeki sendika üyeleri, çocuklarının dağa kaçırılmasında HDP'yi sorumlu tutan annelere destek verdi, Mardin Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva'nın PKK'lı teröristlerce şehit edilmesine tepki gösterdi.

Yıldız, grup adına yaptığı açıklamada, Diyarbakır'daki annelerinin yaptıkları eylemin çok değerli olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:

"Bu ailelere destek vermek bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının görevidir çünkü bu ailelerin yaptıkları eylem ülkede yakılan ayrılıkçı ateşi söndürmek için büyük bir fırsattır. Anadolu’da bin yıldır iç içe yaşamış, farklı soydan, farklı boydan, farklı etnik kökenden gelip Türk kimliğinde buluşmuş insanları ayırmak, bölmek, parçalamak için faaliyet gösteren terör örgütüne ve söylemlerine karşı bu eylem, bölge halkının terörle ilgisinin olmadığını göstermesi bakımından değerlidir."