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Ayrılıkçı Katalan liderlere 25 yıla kadar hapis istemi

02.11.2018 23:07 | Son Güncelleme

İspanya'da savcılık “isyan” ve “kamu kaynaklarını kötüye kullanmak” suçlamaları ile 12 ayrılıkçı Katalan liderin 7 yıldan 25 yıla kadar hapsini istedi.

Ayrılıkçı Katalan liderlere 25 yıla kadar hapis istemi

İspanya'da savcılık, tutuklu bulunan Katalonya eski Başkan Yardımcısı Oriol Junqueras hakkında 25 yıl, ayrılıkçı hareketin iki lideri Jordi Sanchez ve Jordi Cuixart'ın yanı sıra Katalonya eski meclis Başkanı Carme Forcadell için de 17 yıl hapis cezası talep etti.

Ancak hükümet tarafından atanan ayrı bir yargı organı olan Başsavcılık, Junqueras hakkındaki en ağır suçlama olan "isyan” suçlamasının düşürülmesi ve "isyana teşvik” ile "kamu kaynaklarının suiistimali” suçlamalarıyla 12 yıla kadar hapis cezası istemi ile yargılanmasını talep edeceğini açıkladı. Davanın 2019'ın başında başlaması bekleniyor.

"İsyan" suçlaması tartışma yarattı

1 Ekim 2017'de düzenlenen bağımsızlık referandumu nedeniyle ayrılıkçılara "isyan” suçunun yöneltilmesi Katalonya'nın bağımsızlığını destekleyenlerin yanı sıra hukukçular arasında da tartışmalara neden oldu.

İspanyol yasalarına göre ağır bir suç olan isyan, "anayasayı ihlal, askıya alma ya da değiştirmeye” veya "(İspanyol) topraklarının bir bölümü için bağımsızlık ilan etmeye yönelik şiddet dolu kamusal başkaldırıyı” ifade ediyor.

Çok sayıda hukukçu, ülkede 1981 yılındaki askeri darbe girişiminin sorumlularına yöneltilen bu suçlamanın Katalonya özelinde geçerli olmadığını savunuyor.

Geçen yıl yapılan bağımsızlık referandumunda Katalanların çoğunun İspanya'dan ayrılma yönünde oy kullanması sonrası, görevdeki Katalan hükümeti bağımsızlık ilan etmişti. Ancak Carles Puigdemont liderliğindeki hükümet, İspanya merkezi hükümeti tarafından görevden alınmıştı ve Katalonya Özerk Yönetimi doğrudan Madrid yönetimine bağlanmıştı. Hakkında tutuklama kararı çıkarılan Puigdemont ise yurt dışına kaçmıştı.

AFP,rtr/SÖ,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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