Ayrılıkçı Katalan liderlere 25 yıla kadar hapis istemi

İspanya'da savcılık, tutuklu bulunan Katalonya eski Başkan Yardımcısı Oriol Junqueras hakkında 25 yıl, ayrılıkçı hareketin iki lideri Jordi Sanchez ve Jordi Cuixart'ın yanı sıra Katalonya eski meclis Başkanı Carme Forcadell için de 17 yıl hapis cezası talep etti.

Ancak hükümet tarafından atanan ayrı bir yargı organı olan Başsavcılık, Junqueras hakkındaki en ağır suçlama olan "isyan” suçlamasının düşürülmesi ve "isyana teşvik” ile "kamu kaynaklarının suiistimali” suçlamalarıyla 12 yıla kadar hapis cezası istemi ile yargılanmasını talep edeceğini açıkladı. Davanın 2019'ın başında başlaması bekleniyor.

"İsyan" suçlaması tartışma yarattı

1 Ekim 2017'de düzenlenen bağımsızlık referandumu nedeniyle ayrılıkçılara "isyan” suçunun yöneltilmesi Katalonya'nın bağımsızlığını destekleyenlerin yanı sıra hukukçular arasında da tartışmalara neden oldu.

İspanyol yasalarına göre ağır bir suç olan isyan, "anayasayı ihlal, askıya alma ya da değiştirmeye” veya "(İspanyol) topraklarının bir bölümü için bağımsızlık ilan etmeye yönelik şiddet dolu kamusal başkaldırıyı” ifade ediyor.