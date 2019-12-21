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Ayrılıkçı Katalanlar, bağımsızlık hedefinden vazgeçmiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2019 19:56 | Son Güncelleme

İspanya'da yeni hükümeti kurma görüşmelerinde kilit konumda bulunan ayrılıkçı Katalonya Cumhuriyetçi Solu, bağımsızlık girişimlerini sürdüreceğini açıkladı - Katalonya Cumhuriyetçi Solu lideri Oriol Junqueras, cezaevinden gönderdiği videoda, Katalonya'nın bağımsızlığının "geri dönüşü olmadığını", bağımsızlık referandumunun ise "önlenemeyeceğini" savundu

MADRİD (AA) - İspanya'da yeni hükümeti kurma görüşmelerinde kilit konumda bulunan ayrılıkçı görüşlü Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC), kırmızı çizgilerini, bağımsızlık girişimlerinin devamı olarak belirledi.

Ülkede 10 Kasım'da yapılan erken genel seçimlerde birinci çıkan Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ile aşırı sol görüşlü Unidas Podemos arasında ön anlaşması imzalanan sol koalisyon hükümetinin meclisten güvenoyu alabilmesi için dışarıdan desteğine ihtiyaç duyulan ERC, olağan kongresinde önceliklerini açıkladı.

ERC Ulusal Koordinatörü Pere Aragones, Barselona'da düzenlenen kongrede, İspanya'da yeni hükümetin kurulmasını sağlayacak yeni dönemin ancak "Katalonya üzerindeki baskıların kaldırılması" halinde başlayacağını ifade etti.

Aragones, PSOE'nin liderliğinde kurulmak istenilen hükümete dışarıdan destek için "Katalonya'daki bağımsızlık girişimlerine karşı İspanyol devletinin hukuki baskılarını terk etmesini, tutuklu ve kaçak Katalan siyasetçiler için af çıkarılmasını ve İspanyol hükümeti ile anlaşmalı Katalonya'da bir bağımsızlık referandumu yapılmasını" şart koştu.

ERC kurmayları, her şeye rağmen İspanya ve Katalonya arasındaki "siyasi sorunun çözümüne yönelik bir diyalog masası kurulması hususunda anlaşma sağlanması halinde yeni hükümetin 5 Ocak'tan önce meclisten güvenoyu alabileceğini belirtti.

Diğer yandan, Avrupa Adalet Divanı (EJC) tarafından, 26 Mayıs'taki seçimlerde Avrupa parlamenteri seçilmesinden dolayı "siyasi dokunulmazlığı" tanınan ERC lideri Oriol Junqueras ise partisinin kongresine cezaevinden gönderdiği video mesajla katıldı.

Barselona kenti yakınlarındaki Lledoners cezaevinde dün kaydedilen videosu ERC kongresinde gösterilen Junqueras, Katalonya'nın bağımsızlığının "geri dönüşü olmadığını", bağımsızlık referandumunun ise "önlenemeyeceğini" savundu.

İspanya'da sağ partilerin lideri konumundaki Halk Partisi (PP) ise Junqueras'ın cezaevinde video çekip, partisinin kongresine gönderilmesine izin verilmesinden dolayı cezaevi müdürü ve diğer yetkililer hakkında yasal girişim başlatacağını açıkladı.

Katalonya'da 1 Ekim 2017'de yapılan yasa dışı bağımsızlık referandumundan sonra tutuklu yargılanmak üzere 2 Kasım'da cezaevine konulan Junqueras, Yüksek Mahkeme'de görülen dava sonrasında devletin kurumlarına itaatsizlik ve isyana teşvik suçlarından 13 yıl hapis cezası almıştı.

EJC ise hafta içinde aldığı kararda, hüküm giymeden önce Avrupa parlamenteri seçilmesinden dolayı Junqueras'ın "siyasi dokunulmazlığı" olduğuna kanaat getirmişti.

ERC, İspanya hükümetinin yasal danışma organı Devlet Avukatlığı Kurumunun Junqueras'ın durumuyla ilgili yapacağı girişime bağlı olarak PSOE ve Unidas Podemos arasında kurulmak istenen koalisyon hükümetine destek verip vermeyeceğine karar verecek.

Junqueras'ın serbest kalıp kalmamasıyla ilgili son sözü ise İspanya Yüksek Mahkemesi söyleyecek.

Bu arada, PSOE kanadından yapılan açıklamalarda, ERC'nin bağımsızlık talebiyle ilgili kırmızı çizgileri hakkında yorum yapmaktan kaçınıldığı gözlenirken, Katalonya ile ilgili "siyasi ve hukuki sorunların" birbirinden ayrılması gerektiğinin savunulması dikkati çekti.

EJC'nin kararından sonra Katalan meselesine hukuki değil, siyasi çözüm aramanın daha fazla önem arz ettiğini vurgulayan PSOE yetkilileri, "yeni hükümetin bir an önce kurulmasını ve Katalonya sorununa bir kez daha siyaset içinde çözüm aranmasını sağlayacak yeni dönemi başlatmak istediklerini" belirtti.

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