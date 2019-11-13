HABER

Ayrılıkçı Katalanlar, Katalonya'da yolları kapattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 00:48 | Son Güncelleme

Ayrılıkçı radikal Katalan gruplar, polisin müdahalesiyle İspanya-Fransa sınırında sonlandırdıkları yol kapatma eylemlerini Katalonya geneline yaydı

MADRİD (AA) - İspanya'nın doğusundaki Katalonya'daki ayrılıkçı radikal gruplar, yol kapatma eylemlerini bölgenin geneline yaydı.

Ayrılıkçı grupların İspanya-Fransa sınırındaki AP-7 otoyolunda 1 gün süren yol kapatma eyleminin Fransız ve İspanyol polisinin müdahalesiyle sonlandırılmasının ardından, eylemler Katalonya'daki büyük şehirlere sıçradı.

Katalonya'nın İspanya'dan ayrılması için sokak eylemleri düzenleyen "Demokratik Tsunami" ve "Cumhuriyeti Savunma Komitesi" adlı radikal grupların çağrısıyla Barselona, Girona, Tarragona, Sabadell gibi önemli Katalan kentelerinde yeni eylemler düzenlendi.

Barselona kentinin ana giriş yollarını, Katalonya'yı güneyden kuzeye kesen AP-7 otoyolunun Girona ve Tarragona girişlerini trafiğe kapatan eylemciler, yollarda uzun kuyrukların oluşmasına neden oldu.

Eylemcilerin bazı noktalarda yollara barikatlar kurduğu görüldü.

Diğer yandan yol kapatma eylemlerinin Bask bölgesinin Fransa sınırında Irun kenti yakınlarındaki AP-8 otoyolunda da gerçekleştirildiği bildirildi.

İspanyol polisinin, Katalonya'daki olayların daha fazla büyümemesi için yol kapatan eylemcilere müdahale etmekte çok kontrollü hareket ettiği gözlendi.

İspanya-Fransa sınırında pazartesi sabahı başlayan ve yaklaşık 30 saat süren yol kapatma eylemi Fransız ve İspanyol polisinin müdahalesiyle sona ermişti.

Çıkan olaylarda bazı eylemcilerin yaralandığı, Fransız polisinin 18, Katalan polisinin de 1 kişiyi gözaltına aldığı açıklanmıştı.

İspanya'da Yüksek Mahkeme'nin, 1 Ekim 2017'deki yasa dışı bağımsızlık referandumuyla bağlantılı olarak tutuklu yargılanan 9 Katalan siyasetçi hakkında mahkumiyet kararı verdiği 14 Ekim'den bu yana Katalonya'da kitlesel eylemler yapılıyor.

Eylemciler, bir yandan Yüksek Mahkeme'nin kararını protesto ederken, diğer yandan da Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı girişimlerin dünya kamuoyunda gündeme gelmesini amaçlıyor.

PARTNER Merkür Güneş'in kalbinden böyle geçti Merkür Güneş'in kalbinden böyle geçti
Uzman çavuş kendisini ziyarete gelen kadına 4 el ateş edip öldürdüUzman çavuş kendisini ziyarete gelen kadına 4 el ateş edip öldürdü
Jandarma Uzman Çavuş, tartıştığı kız arkadaşını öldürdüJandarma Uzman Çavuş, tartıştığı kız arkadaşını öldürdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Barselona İspanya İspanya'da yol kapatma eylemi Katalonya sorunu

En Çok Okunan Haberler

Hastaneye kaldırılmıştı! Üzen haber...

Hastaneye kaldırılmıştı! Üzen haber...

Mini elbiseli pozuyla olay oldu

Mini elbiseli pozuyla olay oldu

34 hamile çocuk skandalında doktor 'Adnan hocacı' çıktı!

34 hamile çocuk skandalında doktor 'Adnan hocacı' çıktı!

AK Parti'de istifa! 'Hakkınızı helal edin' dedi ve görevini bıraktı

AK Parti'de istifa! 'Hakkınızı helal edin' dedi ve görevini bıraktı

Ahmet Altan gözaltına alındı!

Ahmet Altan gözaltına alındı!

CHP'den Erdoğan'ın 10 Kasım'daki konuşmasına sert tepki!

CHP'den Erdoğan'ın 10 Kasım'daki konuşmasına sert tepki!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bursa'da bin polisle şafak operasyonu

Bursa'da bin polisle şafak operasyonu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Erdoğan'dan 'Yeşil bir Türkiye için' destek çağrısı

Erdoğan'dan 'Yeşil bir Türkiye için' destek çağrısı

İstanbul'da 'zehirlenme' alarmı! Hastaneye akın ettiler

İstanbul'da 'zehirlenme' alarmı! Hastaneye akın ettiler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Küçükçekmece'de hastane karıştı! Herkesin gözü önünde kurşun yağdırdılar!

Hastane karıştı! Herkesin gözü önünde kurşun yağdırdılar!

Ankara’da bir kişi bıçakla öldürülmüş olarak bulundu

Boş arazide kanlar içerisinde bulundu! Ankara'da sır cinayet!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı ABD'nin başkenti Washington'a indi

Erdoğan kritik görüşme için ABD'de!

Ağrı'da 25 günde 36 bin 820 paket sigara ele geçirildi

Ağrı'da 25 günde 36 bin 820 paket sigara ele geçirildi

Polis aracına otomobil çarptı: 2’si polis, 3 yaralı

Korkunç kaza! 2’si polis, 3 yaralı

MSB'den Türk-Rus ortak devriyesi ile ilgili yeni açıklama

MSB'den 'ortak kara devriye' açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.