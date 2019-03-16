HABER

Ayrılıkçı Katalanlar Madrid’de sokağa çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2019 21:25 | Son Güncelleme

İspanya’ya bağlı Katalonya bölgesinin bağımsızlığını destekleyen ayrılıkçı Katalanlar İspanya hükümetini protesto etmek amacı ile Madrid’de protesto gösterisi düzenledi.İspanya’ya bağlı İber Yarımadası’nın kuzeydoğusunda yer alan Katalonya bölgesinin bağımsızlığını destekleyen ayrılıkçı Katalanlar İspanya hükümetini protesto etmek amacı ile başkent Madrid’de protesto gösterisi düzenledi.

İspanya’ya bağlı Katalonya bölgesinin bağımsızlığını destekleyen ayrılıkçı Katalanlar İspanya hükümetini protesto etmek amacı ile Madrid’de protesto gösterisi düzenledi.

İspanya’ya bağlı İber Yarımadası’nın kuzeydoğusunda yer alan Katalonya bölgesinin bağımsızlığını destekleyen ayrılıkçı Katalanlar İspanya hükümetini protesto etmek amacı ile başkent Madrid’de protesto gösterisi düzenledi. Binlerce kişinin katıldığı gösterilerde Katalanya bayrağı açan protestocular özerklik isteklerini bir kez daha yeniledi.

PARTNERÜnlü yıldız frikik üstüne frikik verdi!Ünlü yıldız frikik üstüne frikik verdi!
16 yıl sonra hayallerine kavuştular!16 yıl sonra hayallerine kavuştular!
Rize’de amatör maçta olay çıktıRize’de amatör maçta olay çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Saldırganın dinlediği şarkı olay yarattı! 'Türkler korksun'

Saldırganın dinlediği şarkı olay yarattı! 'Türkler korksun'

Dünya bunu konuşuyor! Katliama engel olmaya çalışırken öldürüldü

Dünya bunu konuşuyor! Katliama engel olmaya çalışırken öldürüldü

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Murat Kurum'dan indirim müjdesi!

Murat Kurum'dan indirim müjdesi!

Kuzey Irak'tan kahreden haber

Kuzey Irak'tan kahreden haber

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
16 yıl önce 'emanet' gelinlik ve damatlıkla evlenen çift, nikah tazeledi

16 yıl sonra hayallerine kavuştular!

8 yaşındaki Görkem hayatı boyunca diyet yapmak zorunda

Adeta zamanla yarışıyorlar! Hayatı boyunca böyle yaşamak zorunda

Çamurla boğarak öldürmüş! Böyle vahşet görülmedi

Çamurla boğarak öldürmüş! Böyle vahşet görülmedi

Parkta dövüp dereye attılar

Parkta dövüp dereye attılar

Öğretmen çifti kaza ayırdı

Öğretmen çiftten çok acı haber!

İğrenç olay! 4 kişi engelli kadına dehşeti yaşattı

İğrenç olay! 4 kişi engelli kadına dehşeti yaşattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.