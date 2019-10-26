Ayrılıkçı Katalanlardan Barselona'da gösteri

İspanya devletinin Katalonya üzerinde "baskıcı bir siyaset uyguladığı" savunulan gösterinin manifestosunda, tutuklu Katalan siyasetçilerin serbest bırakılması, yurt dışına kaçan Katalanların geri dönmelerinin sağlanması ve bağımsızlık referandumu talebi için kullanılan kendi geleceğine karar verme hakkının tanınması istendi.

Ayrılıkçı Katalan siyasi partilerin temsilcileri ve Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Quim Torra'nın da katıldığı gösteride, "özgürlük" ve "bağımsızlık" sloganları atıldı.

Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı sivil girişimlere öncülük eden Katalonya Ulusal Asamblesi (ANC) ve Omnium Cultural adlı örgütler, kitlesel protestoların devamlılığını sağlamak için "özgürlük" temasıyla Barselona'da yüksek katılımlı bir gösteri organize etti.

İspanya Yüksek Mahkemesi'nin 14 Ekim'de açıkladığı kararla 9 Katalan siyasetçinin 1 Ekim 2017'de yapılan yasa dışı bağımsızlık referandumundan dolayı 9 ila 13 yıl hapis cezası alması sonrası Barselona merkezli başlayan gösteriler 13. gününü doldurdu.

Barselona Belediyesi, gösteriye 350 bin kişinin katıldığını açıkladı.

- Katalonya başkanından birlik çağrısı

Diğer yandan Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Quim Torra, gösteri öncesinde, Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı 800 kadar belediye başkanını kabul ederek, "birlik olma" çağrısında bulundu.

Torra, "Şu anda kilit bir dönemden geçiyoruz. Sadece birlik olursak başladığımız işi bitirecek yeterli güce sahip olabiliriz. Bundan sonra daha yapıcı hareket etmeliyiz. Kendi geleceğimize karar verme hakkının geri dönüşü yok." ifadesini kullandı.

- Bağımsızlık karşıtları yarın gösteri düzenleyecek

Bu arada Katalonya'daki bağımsızlık girişimlerine karşı çıkan gruplar da Barselona'da yarın meydanlara çıkarak gösteri düzenleyecek.

Katalan Sivil Toplumu (SCC) adlı sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla yapılacak gösteriye merkezi hükümet adına Dışişleri Bakanı Josep Borrell ve Bayındırlık Bakanı Jose Luis Abalos'un da katılması öngörülüyor.

- Katalonya'daki süreç

İspanya'nın Katalonya Özerk Bölgesi'nde, Anayasa Mahkemesi'nin yasa dışı ilan etmesine rağmen 1 Ekim 2017'de bağımsızlık referandumu yapılmış, bu referandumu organize etmekten mahkemeye çıkan 12 Katalan siyasetçi ve sivil toplum örgütü liderinden tutuklu olan 9'una 9 ila 13 yıl hapis cezası verilmişti.

Kararın ardından başlayan Barselona merkezli kitlesel protestolarda şimdiye kadar 600 kişi yaralanırken, yaklaşık 200 kişi de gözaltına alındı.

