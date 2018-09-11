Ayrılıkçı Katalanlardan gösteri

Çok sayıda Katalan, Diada etkinlikleri kapsamında Katalan sivil toplum kuruluşlarının Barselona'da düzenlediği "Bir cumhuriyet kuruyoruz" temalı gösteriye katılarak, hem İspanya'dan ayrılık hem de hapisteki liderlerin serbest bırakılmasını istedi.

- "Hükümetim gerekli adımı atacak"

Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Quim Torra da İspanyol ve Katalan orduları arasındaki savaşın canlandırıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada, bağımsızlık taleplerine olan bağlılığını sürdürdüğünü ancak önceliğinin tutukluların serbest bırakılması için mahkemeye baskı yapmak olduğunu söyledi.

Tutukluların durumunun kınanması için çaba harcayacaklarını söyleyen Torra, "Eğer mahkumlar, affedilmezse hükümetim ve Katalan Parlamentosu gerekli adımı atacak." dedi.

- "Katalonya'nın bir yarısını susturmak istiyorlar"

Bağımsızlık karşıtları ise Diada'yı ayrılıkçıların tekellerine alma çabalarına karşı çıktı. Birlik yanlısı partilerden Ciudadanos'un Katalonya kolunun lideri Ines Arrimadas ise Torra'nın Diada'nın sadece ayrılıkçıların olduğu yönündeki açıklamalarına karşı çıkarak, "Birliğin, ayrılıktan daha güçlü olduğunu söylemek için ayağa kalkıyoruz. Torra ve onunla birlikte olanlar, Katalonya'nın bir yarısını susturmak istiyorlar." dedi.

- Bağımsızlık talebi

Kendine has dili ve kültürü olan Katalonya, diktatör Francisco Franco'nun ölümünden 3 yıl sonra yapılan 1978 Anayasası çerçevesinde özerk olmuş, 2006'da ise yasal bir değişiklikle daha fazla yetki elde etmişti.