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Ayrılıkçı Katalanlardan gösteri

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 19:37 | Son Güncelleme

Yüz binlerce ayrılıkçı Katalan, Katalonya Millli Günü (Diada) etkinliklerinde gösteri düzenledi - Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Quim Torra: - "Eğer mahkumlar affedilmezse hükümetim ve Katalan Parlamentosu gerekli adımı atacak" - Birlik yanlısı partilerden Ciudadanos'un Katalonya kolunun lideri Ines Arrimadas: - "Birliğin, ayrılıktan daha güçlü olduğunu söylemek için ayağa kalkıyoruz. Torra ve onunla birlikte olanlar, Katalonya'nın bir yarısını susturmak istiyorlar"

MADRİD (AA) - Yüz binlerce ayrılıkçı Katalan, Katalonya Millli Günü (Diada) etkinlikleri kapsamında tutuklu siyasetçilerin serbest bırakılması ve bağımsızlık talebiyle gösteri düzenledi.

Katalonya'nın 11 Eylül 1714'te İspanya kontrolüne girmesinin anıldığı Diada, bu sene ayrılıkçı Katalanların bağımsızlık taleplerini dile getirdiği bir güne dönüştü.

Çok sayıda Katalan, Diada etkinlikleri kapsamında Katalan sivil toplum kuruluşlarının Barselona'da düzenlediği "Bir cumhuriyet kuruyoruz" temalı gösteriye katılarak, hem İspanya'dan ayrılık hem de hapisteki liderlerin serbest bırakılmasını istedi.

Katalan ayrılıkçıların bayrağı Estelada'nın yanı sıra "bağımsızlık", "hapishaneleri açın", "siyasi mahkumlara özgürlük" yazılı döviz ve pankartların taşındığı gösteri, 1714'teki savaşı sembolize eden saat 17.14'te işaret fişeği atılmasıyla başladı.

Sık sık "özgürlük" sloganı atan Katalanlar, gösteri sırasında Barcelona'nın en büyük caddelerinden Diagonal'da 6 kilometreyi bulan bir konvoy oluştu.

Organizatörlerin yaklaşık 500 binin üzerinde katılım olduğunu bildirdiği gösteride yapılan konuşmalarda, bağımsızlık talepleri dile getirilirken, tutuklu siyasetçilerin serbest bırakılması istendi.

- "Hükümetim gerekli adımı atacak"

Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Quim Torra da İspanyol ve Katalan orduları arasındaki savaşın canlandırıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada, bağımsızlık taleplerine olan bağlılığını sürdürdüğünü ancak önceliğinin tutukluların serbest bırakılması için mahkemeye baskı yapmak olduğunu söyledi.

Tutukluların durumunun kınanması için çaba harcayacaklarını söyleyen Torra, "Eğer mahkumlar, affedilmezse hükümetim ve Katalan Parlamentosu gerekli adımı atacak." dedi.

- "Katalonya'nın bir yarısını susturmak istiyorlar"

Bağımsızlık karşıtları ise Diada'yı ayrılıkçıların tekellerine alma çabalarına karşı çıktı. Birlik yanlısı partilerden Ciudadanos'un Katalonya kolunun lideri Ines Arrimadas ise Torra'nın Diada'nın sadece ayrılıkçıların olduğu yönündeki açıklamalarına karşı çıkarak, "Birliğin, ayrılıktan daha güçlü olduğunu söylemek için ayağa kalkıyoruz. Torra ve onunla birlikte olanlar, Katalonya'nın bir yarısını susturmak istiyorlar." dedi.

- Bağımsızlık talebi

Kendine has dili ve kültürü olan Katalonya, diktatör Francisco Franco'nun ölümünden 3 yıl sonra yapılan 1978 Anayasası çerçevesinde özerk olmuş, 2006'da ise yasal bir değişiklikle daha fazla yetki elde etmişti.

İspanya Anayasa Mahkemesi, 2010'da yasal değişikliğin İspanyolca yerine Katalancaya öncelik veren ve bölgeyi bir ulus olarak tanımlayan maddelerini iptal edince bağımsızlık tartışmaları alevlenmişti.

Geçen sene 1 Ekim'de yapılan ve İspanya Anayasa Mahkemesinin yasa dışı ilan ettiği bağımsızlık referandumunun ardından yerel parlamento 27 Ekim'de tek taraflı bağımsızlık ilan etmişti.

Bunun üzerine merkezi hükümet, yerel yönetimi görevden almış, bölgeyi doğrudan idare etmeye başlamış, mahkemeler de bazı yöneticilerin tutuklanmasına karar vermişti. 21 Aralık'ta yapılan erken seçimleri ayrılıkçı partiler az farkla kazanmış, bağımsızlık hedefiyle bir hükümet kurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
bağımsızlık Diada İspanya Katalan Katalonya

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