HABER

Ayrılıkçı lider bombalı saldırıda öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 19:30 | Son Güncelleme

Ukrayna’nın doğusunda ayrılıkçı sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin lideri Aleksandr Zaharçenko bir kafede meydana gelen patlamada öldü

Ukrayna’nın doğusunda ayrılıkçıların ilan ettiği sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin lideri Aleksandr Zaharçenko'nun bombalı saldırıda öldüğü bildirildi.

TASS haber ajansına göre, Donetsk şehir merkezinde Zaharçenko’nun bulunduğu bir kafede patlama meydana geldi. Zaharçenko'nun hayatını kaybettiği patlamaya bombanın neden olduğu belirtildi.

Ukrayna’nın başkenti Kiev'de 2014’teki Meydan olayları sonrasında Rus kökenli nüfusun yoğun olarak yaşadığı ülkenin doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçılar sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti adında Kiev’den bağımsız yönetim ilan etmişti.

Ukrayna’nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Ukrayna birlikleri arasında çatışmaların başlamasından bu yana Birleşmiş Milletler (BM) rakamlarına göre, 10 bin civarında kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 25 bin kişi ise yaralanmıştı.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
TSK açıkladı! PKK'ya bugün çok büyük bir darbe vurulduTSK açıkladı! PKK'ya bugün çok büyük bir darbe vuruldu
Hatay’da Zeytindalı Gümrük Kapısı hazırlığıHatay’da Zeytindalı Gümrük Kapısı hazırlığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aleksandr Zaharçenko ayrılıkçı lider sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti Ukrayna'nın doğusu

En Çok Okunan Haberler

Daha önce dolar bozduran aşiret liderleri şimdi de bu çağrıyı yaptı!

Daha önce dolar bozduran aşiret liderleri şimdi de bu çağrıyı yaptı!

Sivas'taki Karadoruk köyünde şarbon paniği! Temas edenlerin vücudunda yaralar çıktı

Sivas'taki Karadoruk köyünde şarbon paniği! Temas edenlerin vücudunda yaralar çıktı

Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Duygu Su'dan olay itiraflar

Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Duygu Su'dan olay itiraflar

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Akhisar'ın rakipleri belli oldu

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Akhisar'ın rakipleri belli oldu

'Seks kabinleri' uygulamasının 5. yıl dönümü: Sonuçlar başarılı

'Seks kabinleri' uygulamasının 5. yıl dönümü: Sonuçlar başarılı

Çavuşoğlu'ndan krizi bitiren açıklama! Yeni sayfa açılıyor

Çavuşoğlu'ndan krizi bitiren açıklama! Yeni sayfa açılıyor

Diğer Haberler
Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Türkiye'ye petrol müjdesi! PKK'dan temizlenen bölgeden petrol fışkıracak

Türkiye'ye petrol müjdesi! PKK'dan temizlenen bölgeden petrol fışkıracak

TSK açıkladı! PKK'ya bugün çok büyük bir darbe vuruldu

TSK açıkladı! PKK'ya bugün çok büyük bir darbe vuruldu

Ciner Medya’da tenkisat depremi! Gazete Habertürk'ten sonra hangi servisler kapatıldı?

Ciner Medya’da tenkisat depremi! Gazete Habertürk'ten sonra hangi servisler kapatıldı?

Payitaht Abdülhamid dizisindeki "Saray" eleştirisi Erdoğan'a gönderme mi

Payitaht Abdülhamid dizisindeki "Saray" eleştirisi Erdoğan'a gönderme mi

Danıştay davasının sanıklarından Osman Yıldırım sınırda yakalandı

Danıştay davasının sanıklarından Osman Yıldırım sınırda yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.