Ayrılıkçıların Ukrayna Saldırıyor İddiası Sürüyor

Ukrayna’nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçılar, Ukrayna hükümetini bir köyü bombalamakla suçlarken Rus medyası, daha fazla askeri birliğin üslerine geri dönmekte olduğunu bildirdi.

Ayrılıkçılar dün de Ukrayna hükümetini topraklarına “havan, topçu ateşi ve makineli tüfeklerle ateş açmakla” suçlamıştı.

Kendilerini Luhansk Halk Cumhuriyeti olarak isimlendiren Ukrayna’nın doğusundaki ayrılıkçı güçler tarafından yapılan açıklamada “Ukrayna silahlı kuvvetleri, ağır silahlar kullanarak ateşkes rejimini ve Minsk anlaşmalarını ihlal etmiştir” denilmişti.

Rus Interfax haber ajansının haberine göre Rusya Savunma Bakanlığı’ndan bugün yapılan açıklamada “Rus mekanize piyade birliklerinin, Kırım’daki tatbikatları tamamladıktan sonra Dağıstan ve Çeçenistan’daki üslerine döndüğünü” denildi.

Ajans ayrıca bakanlığın tanklarla dolu bir trenin Nizhny Novgorod’daki üssüne dönmek üzere hareket ettiğini aktardığını duyurdu. TASS haber ajansı da askeri birliklerin üslerine dönmekte olduklarına dair haberler yayınladı.

Ancak Batılı liderler “Rusya’nın Ukrayna’yı her an işgal edebileceğini” söylemeye devam ediyor.

ABD Başkanı Joe Biden dün yaptığı açıklamada, “Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etme riskinin çok yüksek olduğunu” söylemişti.

Biden’ın bugün Rusya-Ukrayna gerginliğiyle ilgili, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Polonya, Romanya, İngiltere, Avrupa Birliği ve NATO liderleriyle telefon görüşmeleri yapması bekleniyor.

