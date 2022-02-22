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Ayrılıkçılarla anlaşmalar Rusya’ya üs kurma hakkı veriyor

22.02.2022 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Lideri Vladimir Putin’in, ayrılıkçı liderlerle imzaladığı anlaşmalar uyarınca Rusya, Ukrayna’nın iki ayrılıkçı bölgesinde askeri üsler kurma hakkını elde etti.

Ayrılıkçılarla anlaşmalar Rusya’ya üs kurma hakkı veriyor

Ukrayna’nın doğusundaki ayrılıkçılarla yaptığı anlaşmaların, Rusya’ya bu bölgelerde askeri üs kurma hakkı verdiği bildirildi.

Reuters haber ajansının haberine göre, Putin’in ayrılıkçı liderlerle imzaladığı anlaşmalar uyarınca Rusya, Ukrayna’nın iki ayrılıkçı bölgesinde askeri üsler kurma hakkını elde etti.

Putin’in onay için parlamentoya gönderdiği anlaşmalara göre, “Rusya’nın ayrılıkçı bölgelerde askeri üsler kurması ve kağıt üzerinde ayrılıkçı bölgelerin de Rusya’da da aynısını yapması hakkı tanındı.

Anlaşmalarda ayrıca taraflara, birbirlerini savunmaya bağlı kalma ve askeri işbirliğiyle birbirlerinin sınırlarını tanıma konularında başka anlaşmalar imzalama hakkı da tanınıyor.

31 maddelik anlaşmalarda, Rusya ve ayrılıkçı bölgelerin ekonomilerini entegre etmek için çalışılacağı ifade ediliyor.

10 yıl geçerliliği olan anlaşmalar, taraflardan birinin geri çekildiğini açıklamaması halinde, 5 yıl daha uzatılabilecek.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün, Ukrayna’nın Donetsk ve Luhansk bölgelerinin bağımsızlığını tanımıştı.

Putin’in kararı özellikle Batı’da “Rusya’nın Ukrayna’yı işgal edeceği” kaygılarını arttırmıştı.

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