Ayrılmak istediği erkek arkadaşı otel odasında pompalı tüfekle öldürdü

Taylan YILDIRIM- Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Ödemiş ilçesinde restoran işleten bir çocuk annesi Hamide Gezer (37), ayrılmak istediği erkek arkadaşı Ceyhan Ö.'nün (60) son kez görüşme isteğini kabul edip, otel odasına gitti. Burada Ceyhan Ö., kararından vazgeçiremediği Gezer'i boynundan pompalı tüfekle vurarak öldürüp, kaçtı. Eşinden ayrıldığı öğrenilen genç kadının cenazesini teslim alan yakınları, gözyaşı döktü.

Ödemiş'te restoran işleten Hamide Gezer, bir süredir birlikte olduğu belirtilen Ceyhan Ö.'den ayrılmak istedi. Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşayan Ceyhan Ö., Gezer'i kararından vazgeçirmek için Ödemiş'e geldi. Ceyhan Ö., son kez konuşmak üzere ikna ettiği Hamide Gezer'i Birgi Mahallesi'ndeki butik otele götürdü. Otel odasında barışma isteğini yineleyen Ceyhan Ö. olumsuz yanıt alınca Gezer'le tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Ceyhan Ö., yanında getirdiği av tüfeğiyle genç kadına ateş edip, kaçtı. Hamide Gezer, boynuna isabet eden saçmalarla ağır yaralandı.

Otel çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahaleye rağmen, 18 yaşında bir oğlu bulunan Hamide Gezer, kurtarılamadı. Jandarma, katil zanlısı Ceyhan Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı.

'BİZE ÇOK AZ SÜRE AYIRDIN'

Jandarmanın olay yeri incelemesinin ardından Hamide Gezer'in cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Otopside ateşli silah yaralanması sonucu hayatını kaybettiği raporu verilen Gezer'in cenazesi, yakınlarına teslim edildi. Cenazeyi teslim alan yakınları, Hamide Gezer'in kendilerini ziyaret ettikten sonra ayrılacağı sırada sık sık söylediği, "Size ayrılan sürenin sonuna geldik" sözlerini hatırlatıp, "Bize çok az süre ayırdın" diyerek ağıt yaktı.

Hamide Gezer'in, ikindide Ödemiş Kubbeli Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.