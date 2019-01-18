Ayrılmak istediği kocası tarafından öldürülen Kübra, gözyaşlarıyla uğurlandı

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'nin Havsa ilçesinde ayrılmak istediği kocası Emre Şahin'in (22) tüfekle vurarak öldürdüğü Kübra Olgun Şahin, gözyaşları arasında toprağa verildi. Şahin'in ablası Hatice Özcan'a, en son eşinin kendisinin boğazını sıkarak öldürmeye çalıştığını söylediği ve "Bu adam beni öldürecek, kurtarın beni" dediği öğrenildi.

Havsa ilçesine bağlı Necatiye köyünde oturan Emre Şahin, iddiaya göre 3 ay önce evlendiği eşi Kübra Olgun Şahin'e şiddet uygulamaya başladı. Kübra Olgun Şahin, bunun üzerine Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan ablası Hatice Özcan'ın yanına taşındı ardından Edirne Aile Mahkemesi'nden geçen 19 Aralık tarihinde eşi Emre Şahin için 3 aylık uzaklaştırma kararı aldırıp, boşanma davası açtı. Dün boşanma evraklarını alan Emre Şahin, Kübra Olgun Şahin'in ablasının evine giderek eşini av tüfeğiyle vurup öldürdü. Kendisi de intihar etti.

Kübra Olgun Şahin, bugün ilçeye bağlı Osmanlı köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi. Şahin'in cenaze töreninde yakınları gözyaşları döktü. Babasını daha önce kaybeden Şahin'in cenazesinde annesi Fatma, ikizi Büşra Olgun ve ablası Özcan güçlükle ayakta durabildi.

'BU ADAM BENİ ÖLDÜRECEK KURTARIN BENİ'

Şahin'in öldürülmeden önce eşinden sürekli şiddet gördüğü ve bu yüzden yakınlarından kendisini kurtarmaları için yardım istediği öğrenildi. Evini terk edip boşanma davası açan Şahin'in ablası Hatice Özcan'a, en son kocasının kendisinin boğazını sıkarak öldürmeye çalıştığını anlatarak, "Bu adam beni öldürecek, kurtarın beni" dediği öğrenildi. Bunun üzerine abla Hatice Özcan'ın jandarmaya haber vererek, gidip kardeşini eşi ile yaşadığı evden aldığı belirtildi.

'KÜBRA KAÇMASA TORUNLARIMI DA ÖLDÜRECEKTİ'

Olayın yaşandığı evde oturan 2 çocuk annesi olan abla Hatice Özcan'ın kayınpederi Hüseyin Özcan, yaşanan olayda Kübra Şahin'in evden kaçmasının evde biri yeni doğan 2 torunun öldürülmesini önlediğini söyledi. Özcan, "Emre Şahin, oğlumun evine elinde tüfekle geliyor. O sırada evde Kübra'nın ikizi Büşra, gelinim Hatice ve 2 torunum oturuyor. Eve zorla girip pencereden ateş etmiş. Daha sonra evde Büşra, Hatice ve Kübra kaçmaya başlamış. Kübra kaçarken arkasından ateş ederek öldürmüş. Daha sonra eve tekrar dönmüş bu sırada diğer odada biri yeni doğan olmak üzere 2 torunum bulunuyordu. Emre Şahin, Kübra'nın kendisini terk etmesini gelinim Hatice ve ikizi Büşra'nın neden olduğunu söylüyormuş. Buraya hepsini öldürmek için geldiğini söylüyormuş. Eğer Kübra evden kaçıp Emre Şahin, onun arkasından gitmese evde torunlarımla birlikte herkesi öldürecekmiş. Kübra'yı vurduktan sonra kendisini vurarak öldürdü" diye konuştu.

Eşini öldürdükten sonra intihar eden Emre Şahin ise ilçeye bağlı Necatiye köyünde toprağa verildi.