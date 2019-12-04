HABER

Ayrılmak istediği sevgilisi tarafından öldürülen Leyla, toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 17:08 | Son Güncelleme

ADANA’da ayrılmak istediği sevgilisi Yakup E.

Sedat İSKENDEROĞLU/DÖRTYOL (Hatay), (DHA)- ADANA’da ayrılmak istediği sevgilisi Yakup E. (29) tarafından pompalı tüfekle başından vurularak öldürülen Leyla B. (30), memleketi Hatay'ın Dörtyol ilçesinde toprağa verildi.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında, merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi 58167 Sokak'ta meydana geldi. Hatay'ın Dörtyol ilçesinden Adana'daki ablasının yanına gelen, 2 çocuk annesi Leyla B., burada tanıştığı Yakup E. ile iddiaya göre sevgili oldu. Leyla B., bir süre sonra Yakup E.'ye ayrılmak istediğini söyledi. Ayrılık talebini olumsuz karşılayan Yakup E., Leyla B.'ye kendisini evden alıp, Hatay'daki ailesine götüreceğini söyledi. Leyla B., bunu kabul edince Yakup E. de eve geldi. Burada ikili arasında, bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Yakup E., yanında getirdiği pompalı tüfekle Leyla B.'yi başından vurdu. Yakup E., daha sonra aynı silahı kendisine çevirip, ateşledi.

Adrese sevk edilen sağlık ekipleri, Leyla B. ile Yakup E.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Leyla B. ve Yakup E.'nin cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere götürüldüğü Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından gerginlik olmaması için farklı saatlerde ailelere teslim edildi. Yakup E., dün Adana’da toprağa verildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Aile yakınları tarafından toprağa verilmek üzere Hatay’ın Dörtyol ilçesine getirilen Leyla B.’nin cenazesi ise, Yeşil Mahallesi'ndeki Merkez Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

PARTNER O yarışma hayatlarını değiştirdi! O yarışma hayatlarını değiştirdi!
Nazilli'de uyuşturucu satışına 1 tutuklamaNazilli'de uyuşturucu satışına 1 tutuklama
Spor dünyası Ağrı için 2020 yılı “Neden Olmasın” dediSpor dünyası Ağrı için 2020 yılı “Neden Olmasın” dedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İğrenç olay! Uygunsuz video fotoğrafları sosyal medyada...

İğrenç olay! Uygunsuz video fotoğrafları sosyal medyada...

50 yaşındaki anneyi ilaçla bayıltıp 5 kişi tecavüz etti!

50 yaşındaki anneyi ilaçla bayıltıp 5 kişi tecavüz etti!

Sigarada yeni dönem! Yarın başlıyor

Sigarada yeni dönem! Yarın başlıyor

Bir bankada daha kredi faizini indirdi

Bir bankada daha kredi faizini indirdi

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesinin kökeni

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesinin kökeni

Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili yeni gelişme

Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Rüzgarda çadırın ipini bırakmayan pazarcı metrelerce yükseldi

Rüzgarda çadırın ipini bırakmayan pazarcı metrelerce yükseldi

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Kayıp dağcılar için Bakanlık'tan açıklama!

Kayıp dağcılar için Bakanlık'tan açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hırsızlıktan tutuklandılar! Ağlayarak cezaevine gittiler

Ağlayarak cezaevine gittiler!

Bartın'da öğretim görevlisi okulun çatısından atlayarak intihar etti

Öğretim görevlisi okulun çatısından atlayarak intihar etti

Son dakika: Rabia Naz Vatan'ın otopsi raporu incelenecek

Rabia Naz Vatan'ın otopsi raporu incelenecek

Son dakika: Ceren Özdemir'in bıçaklı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin bir şüpheli yakalandı

Türkiye'yi yasa boğan Ceren Özdemir olayında yeni gelişme!

Son dakika: Termik santrallere filtre takılmasını erteleyen madde kanundan çıkarıldı

Çok konuşulmuştu! O madde kanundan çıkarıldı

Ceren Özdemir'den geriye bu fotoğraflar kaldı!

Ölümünden bir saat önce! Geriye bu fotoğraflar kaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.