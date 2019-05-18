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Ayrılmak istemedi, çatıda intihara kalkıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.05.2019 13:50 | Son Güncelleme

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde beraber yaşadığı iddia edilen kadının ayrılmak istemesine kızan bir vatandaş apartman çatısına çıkarak intihar etmek istedi.

Ayrılmak istemedi, çatıda intihara kalkıştı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde beraber yaşadığı iddia edilen kadının ayrılmak istemesine kızan bir vatandaş apartman çatısına çıkarak intihar etmek istedi. İntihardan vazgeçirilen şahıs, sıcaktan etkilenip bayılması sebebiyle çatıdan sedye ile indirildi.
Turgutlu ilçesinde meydana gelen olayda iddiaya göre, beraber yaşadığı kadının ayrılmak istemesi üzerine S.G. isimli şahıs Turan Mahallesi Sevgi Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın çatısına çıkarak intihara teşebbüs etti. Polis, sağlık ve itfaiye ekiplerinin olay yerinde aldığı güvenlik önlemleri sonrası polis ekipleri S.G.’yi ikna etmeye çalıştı. Beraber yaşadığı kadının gelmesini isteyen S.G. uzun süre çatıda kaldı. Polisler S.G.’nin beraber yaşadığı iddia edilen kadını olay yerine getirerek şahsı intihardan vazgeçirdi. Bu sırada uzun süre çatıda kalması sebebiyle sıcaktan etkilenen S.G. kısa süreli baygınlık geçirdi. Ekipler S.G.’yi çatıdan sedye ile indirdi. S.G. olay yerinde hazır bulunan ambulans ile Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ayrılmak istemedi, çatıda intihara kalkıştı

Ayrılmak istemedi, çatıda intihara kalkıştı

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