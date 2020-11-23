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Ayrılmak isteyen eşinin evinin önüne bomba düzeneği kurdu

23.11.2020 09:24 | Son Güncelleme:
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Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde, kendisinden ayrılmak isteyen eşinin evinin kapısına bomba düzeneği kuran adam yakalanarak tutuklandı.Edinilen bilgilere göre, Ürgüp Bahçelievler Mahallesi Memiş Aksoy Caddesi 518.

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde, kendisinden ayrılmak isteyen eşinin evinin kapısına bomba düzeneği kuran adam yakalanarak tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, Ürgüp Bahçelievler Mahallesi Memiş Aksoy Caddesi 518. sokakta ikamet edem Hacer Ç., dini nikahlı eşi Bayram Ç.’den ayrılmak istediğini söyledi. Hacer Ç.’nin ayrılmak istemesine kızan Bayram Ç. gece geç saatlerden Hacer Ç.’nin evinin kapısına bomba düzeneği kurdu. Olayı gören mahalle sakinlerinin durumu polis ekiplerine bildirmesinin ardından olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü’nden Ürgüp’e giden bomba imha uzmanı tarafından bomba düzeneği kısa sürede imha edildi. Bayram Ç. kısa süre sonra Nevşehir’deki evinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bayram Ç. ’kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan dolayı tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Bayram Ç.’nin daha önce Hacer Ç.’ye yönelik kasten yaralama, tehdit, mala zarar verme ve silahla tehdit olaylarından da yakalandığı Ürgüp Sulh Ceza Mahkemesince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

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