Ayrılmak isteyen kız arkadaşını bıçakladı

İddiaya göre, İ.H.Ş, Fatih Mahallesi Coşkunsu Sokak'ta kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı S.K. (33) ile tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olayda İ.H.Ş, yanında bulunan bıçakla S.K'yi 10 yerinden bıçakladı.

İ.H.Ş, bu sırada kavgayı ayırmaya çalışan bir kişiyi de darp etti.

S.K, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İsmi öğrenilemeyen darbedilen kişi ise hastanede alınan sağlık raporunun ardından ifadesi için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine götürüldü.

(AA)

