Ayrılmak isteyen kız arkadaşını öldürdü, aynı tüfekle intihar etti

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, (DHA) - NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesinde, Recep Oğuzhan Altunok (20), kendisinden ayrılmak isteyen üniversiteden kız arkadaşı Şerife Bozdoğan'ı (20) av tüfeğiyle vurarak öldürdükten sonra, aynı silahla yaşamına son verdi.

Kapadokya Üniversitesi'nde okuyan Recep Oğuzhan Altunok, aynı üniversitede okuyan ve kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı Şerife Bozdoğan ile son kez konuşmak istedi. Dün gece buluşan ikili, bir arkadaşlarını da yanlarına alarak 81 AAK 696 plakalı otomobille, Ürgüp yakınındaki Damsa Baraj Gölü yakınına gitti. Burada ikili arasında çıkan tartışma büyüdü. Recep Oğuzhan Altunok, aracın bagajında bulunan ruhsatsız av tüfeğini aldı ve kendisinden ayrılmak isteyen Şerife Bozdoğan'a ateş etti. Şerife Bozdoğan, göğsüne isabet eden saçmalarla yere yığıldı. Recep Oğuzhan Altunok, daha sonra aynı silahı başına dayayıp, ateşledi. Yanlarında bulunan arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, üniversiteli iki gencin de öldüğünü belirledi.

Yapılan incelemenin ardından gençlerin cansız bedenleri, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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